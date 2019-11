Volvió a ganar la Gloria y eliminó a San Martín

Instituto de Córdoba volvió a ganarle anoche a San Martín de Corrientes y selló la serie de cuartos de final por 2-1 para avanzar al Final Four del Súper 20 de Básquetbol de la Liga Nacional (LNB), que todavía no tiene fecha precisa ni escenario en el que se jugará. En el Angel Sandrín el local se impuso por 76 a 67.

El encuentro jugado en el gimnasio Angel Sandrín contuvo la siguiente progresión: Instituto 19-15, 33-25, 54-46 y 76-67.

El elenco cordobés había ganado en la noche del jueves por 78-74 para lograr la provisoria paridad en la eliminatoria.

El base Santiago Scala (ex San Lorenzo) resultó la carta ofensiva más importante de los conducidos por el DT Sebastián Ginóbili, al anotar 22 puntos (5-11 en triples) y capturar 3 rebotes.

El alero estadounidense Dwayne Davis acumuló 18 tantos y tomó 6 rebotes en Instituto para erigirse en otra de las piezas claves del elenco albirrojo.

El interno Iván Basualdo (ex Obras Basket) se convirtió en el valor más destacado del quinteto rojinegro, con un balance de 12 puntos y 12 rebotes.

De este modo, ya quedaron definidas las semifinales del Final Four del certamen que precede al comienzo de la Liga Nacional.

En una de ellas se enfrentarán Gimnasia de Comodoro Rivadavia-San Lorenzo, mientras que en la restante jugarán Quimsa de Santiago del Estero-Instituto.

En tanto, el equipo Santo volverá a Corrientes ya que el próximo lunes debutará en la presente temporada de la Liga Nacional de Básquetbol frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia.