Reunión técnica por el Presupuesto que tendrá media sanción en Diputados

Con marcada presencia del oficialismo, el equipo técnico del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, se reunió con la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, encuentro ampliado a senadores provinciales. En este marco, se analizó el proyecto de Presupuesto 2020, que, según lo anticipado a El Litoral, tendría luz verde para su media sanción este miércoles en la Cámara baja.

Ayer, el ministro de Hacienda de la Provincia, Marcelo Rivas Piasentini y su equipo económico se reunieron con diputados y senadores, para avanzar en el análisis del expediente, el cual ingresó la semana pasada en período extraordinario.

Acompañaron al ministro, el subsecretario de Finanzas, Juan Pablo Peloso, el subsecretario de Hacienda Patricio Carando, el director de Presupuesto Federico González Thomas y el director de Crédito Público Daniel Insaurralde. Participaron como representantes del Poder Legislativos, los diputados Héctor López, Marcelo Chaín, Manuel Aguirre, Juan Carlos Alvarez, Eduardo Vischi, Noelia Bassi, Norberto Ast, Horacio Pozo, Ana María Pereyra, Mariel Meza y varios senadores, entre ellos, Sergio Flinta, Enrique Vaz Torres, Martín Barrionuevo y el Daniel Alterats.

En el encuentro se expusieron los detalles del expediente, según se informó oficialmente. En tanto, se prevé que la iniciativa tendrá un tratamiento expeditivo en la Cámara baja. El oficialismo cuenta con los números para su tratamiento y aprobación en ambas cámaras.

Desde el PJ aún no oficializaron su postura, lo harán este miércoles en labor parlamentaria, pero todo parece indicar que no acompañarán la iniciativa. No tanto por el contenido, sino por la forma. “Este tratamiento expeditivo, sin mayor detenimiento para su análisis, es una falta de respeto para los diputados de la oposición porque representamos a una gran minoría que le dijo que no a este gobierno. Pero la falta de respeto no es sólo para nosotros, los legisladores, sino para la gente que representamos”, dijo a este medio el peronista y líder de bloque, César “Tatin” Acevedo.

Para los peronistas, según expresaron, el peligro está en “convertir la Legislatura en una escribanía”. Ahora bien, la iniciativa, ya se está evaluando con detenimiento por la oposición del Senado, que tendrá un mayor margen de estudio.

La planificación de los recursos públicos del año que viene será de 106 mil millones de pesos. Un aumento considerable ya que el de 2019 era de 68 mil millones de pesos.

El expediente contempla, una planta de 50.228 empleados permanentes y 13.646 temporarios. Para sueldos y salarios, se destinarán 37.628.493.187,33 pesos. De crédito, contempla, 3 mil millones de pesos. Al Poder Judicial se asignarán 5.798.599.370,00 pesos, al Poder Legislativo, 2.108.637.402 pesos.

En cuanto a ingresos tributarios, se prevén recursos por más 10.566.580.000 pesos. A su vez, la iniciativa consigna más de 115 millones de pesos, al Fondo Fiduciario de Viviendas para la provincia.