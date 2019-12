D’Alessio más cerca de convertirse en “arrepentido”: fue aceptado por el fiscal

El falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio alcanzó ayer un acuerdo de colaboración con el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, para ser considerado "arrepentido" en la causa por espionaje y extorsión en la que está procesado y detenido, informaron fuentes judiciales a Télam.

El acuerdo deberá ser evaluado por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien decidirá si lo homologa o no, tras lo cual tiene un plazo de un año para comprobar los aportes realizados por el imputado.

D’Alessio había comenzado a declarar ante el fiscal Curi el lunes y continuó ayer, con lo cual entre las dos jornadas sumó más de 15 horas de exposición, dijeron fuentes judiciales.

Para poder alcanzar un acuerdo de "colaboración" el acusado deberá aportar información que refiera "únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido", indicó el texto de la ley 27.304.

Las fuentes dijeron a Télam que el falso letrado "reconoció algunos de los hechos que se le imputan y aportó elementos verificables al expediente".

"Algunos de los aportes fueron considerados consistentes y otros no tanto, pero alcanzó para que el fiscal admitiera considerar a D’Alessio como 'imputado colaborador'", añadieron los portavoces. D’Alessio está detenido desde el 15 de febrero, acusado de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a la extorsión y al espionaje ilegal, por la que también fueron detenidos dos ex comisarios y el ex agente de inteligencia Rolando Barreiro.

El Frente de Todos presidirá la

mayoría de las comisiones del Senado

El bloque del Frente de Todos se quedará con la mayoría en las 25 comisiones que integran la Cámara de Senadores al hacer pesar el amplio número de legisladores que obtuvo en octubre.

De los 17 senadores que componen cada comisión, el oficialismo colocará a diez, y dejará el resto al interbloque de Juntos por el Cambio y a los bloques minoritarios como el de Juntos Somos Río Negro y el del Frente Renovador de Misiones.

El Frente de Todos está integrado por 41 senadores, mientras que la principal bancada de la oposición tiene solo 29 legisladores.

Además, el oficialismo también se quedó con la presidencia de las principales comisiones que funcionan en la Cámara alta: Asuntos Constitucionales, Acuerdos, y Presupuesto y Hacienda.

Asuntos Constitucionales, la comisión que manejaba el catamarqueño Dalmacio Mera, pasará a ser pc de Acuerdos, en tanto, será encabezada por la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el cordobés Carlos Caserio en Presupuesto y Hacienda.

Esteban Bullrich cruzó a Kicillof

por la herencia bonaerense

El senador nacional Esteban Bullrich salió este miércoles a cruzar al flamante gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al asegurar que cuenta con los recursos suficientes para cubrir "obligaciones salariales y sociales".

Bullrich se pronunció así ante el diagnóstico que realizó Kicillof durante su discurso de asunción, en el que alertó que la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal "deja una caja de 25.000 millones de pesos" y que "eso no alcanza para los próximos 30 días, entre sueldos y obligaciones de deuda totalizan 40 mil millones de pesos".

"Cuando llegamos en 2015 recibimos menos de 200 millones en las cuentas de la Provincia y hoy dejamos más de 25.000 millones. Entre eso y los ingresos que corresponden a diciembre se cubren todas las obligaciones salariales y sociales que tiene el nuevo gobierno", replicó el ahora senador opositor.