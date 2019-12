Diego Vadell destacó que San Martín está encontrando la química necesaria

El enojo de Victoriano en la TV

El inicio de temporada para Regatas Corriente en la Liga Nacional de Basquetbol (LNB) 2019-2020 está lejos de lo ideal. En ocho partidos disputados solamente ganó 3.

La última derrota fue el pasado martes en el clásico contra San Martín, en un partido donde fue superado en el juego, pese a lo cual, en el tercer cuarto, llegó a emparejar las acciones e incluso se adelantó en el marcador. Sin embargo, en el último parcial apenas anotó 7 puntos y consumó su quinta derrota.

En el cierre del encuentro, con 8 segundos por jugar y con el partido liquidado (78 a 68), Lucas Victoriano, entrenador del equipo “fantasma”, solicitó un tiempo muerto donde mostró su malestar por la actuación de sus dirigidos, enojo que se visualizó por la pantalla de TyC Sports.

“Escuchen una cosa: hicimos 39 minutos de cagadas, mostramos una impotencia que no nos deja jugar. Todos tomaron malas decisiones porque están pensando en salvarse, en hacer cosas individuales. Esto tiene que ser un escarmiento. Podemos jugar mal, pero no desconcentrados”.

El DT tucumano siguió con su fuerte alocución antes de mandar nuevamente a su equipo al rectángulo de juego: “Por lo que jugamos en 39 minutos, no nos merecemos ganar, pero no podemos terminar así. Dejen de prepotear y querer ganar así. Hay que ganar jugando bien”.