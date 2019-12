Juicio por el crimen del penitenciario: la viuda dijo que lo mató su amante

Declaró Lorena Encina (28) y acusó directamente a Miriam Jara (32) alias “El Guilian”, de haber asesinado a su esposo, el agente penitenciario Gabriel Tichellio.“Yo no me puse de acuerdo con nadie para matar a mi marido”, afirmó la viuda.“He vivido con mi marido por más de diez años. Siempre fui maltratada por él porque era muy celoso. Me maltrataba físicamente, psicológicamente y siempre me denigró como mujer”, dijo y afirmó que nunca lo denunció por miedo y porque no quería que él perdiera su trabajo. Contó que acudieron a la iglesia evangélica para salvar su matrimonio. En tanto sobre aquel 26 de julio, Encina contó que había discutido desde temprano con su esposo, quien la levantó a sopapos, la agarró del cabello y la llevó hasta planta baja, donde luego de saber que mantenía un vínculo amoroso con una mujer, continúo lastimándola. Recordó que cuando el hombre se fue a trabajar, llamó a Jara para terminar la relación que mantenían pero ésta no lo aceptó y tiempo más tarde se hizo presente en la vivienda de la familia ubicado en el barrio 147 viviendas. Cuando el agente penitenciario regresó, Encina explicó que volvieron a discutir y que él la echó de la casa, por lo que se fue a la plaza junto con sus hijos. Es en ese momento donde aseguró que Jara lo asesinó. Dejando entrever que no estuvo presente en la casa durante el crimen. Recordó que la vio bajar de la escalera manchada con sangre y que le dijo : “Listo gorda, ya lo maté”.