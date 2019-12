Adolescente recibió potente descarga y la Dpec constató conexiones ilegales

Una chica de 13 años está internada en grave estado por sufrir quemaduras tras recibir una fuerte descarga eléctrica al tocar un tejido que tenía contacto con un cable de la alta tensión.

De acuerdo con las averiguaciones, el hecho ocurrió el miércoles cerca de las 21 en un domicilio ubicado en el barrio El Cocal de la capital correntina, donde la adolescente habría tocado un tejido de alambre que está enfrente de su vivienda. La familia constató luego que el tejido habría tenido contacto con un cable de alta tensión.

Como consecuencia de ello sufrió quemaduras graves por la fuerte descarga eléctrica y de inmediato fue trasladada al Hospital Pediátrico. Ahora, se encuentra internada en grave estado de salud, según se pudo saber.

En relación con el hecho, la Dirección Provincial De Energía De Corrientes (Dpec) lanzó un comunicado aclaratorio. Informó, en relación al incidente sufrido por la joven al entrar en contacto con un alambrado electrificado que le ocasionara una fuerte descarga eléctrica con severas consecuencias, que la línea eléctrica que provocó esta situación no pertenece a la red de la Dpec y que se trata de una línea clandestina.

También se precisó que la guardia de la Dpec tomó conocimiento del hecho a través de un llamado del 911. Al trasladarse la cuadrilla hasta el domicilio de la niña afectada, ubicado en el barrio El Cocal (San Antonio Este), el personal de la empresa de energía constató que se trataba de una conexión clandestina y que una de las riendas metálicas que sostenían el poste (también colocado en forma irregular e ilegal) quedó electrificado por la línea clandestina que bajaba hasta su domicilio. A su vez, esta rienda metálica estaba en contacto con el alambrado de la vivienda donde ocurrió el incidente. Inmediatamente, el personal de la Dirección de Energía provincial cortó la línea clandestina.

Los trabajadores confirmaron que toda la estructura eléctrica señalada: poste y línea que alimentaban al domicilio, eran clandestinas y no correspondían al tendido eléctrico de la empresa. Por lo tanto, apelaron a la conciencia de los vecinos para evitar las conexiones clandestinas que no sólo ponen en riesgo sus propias vidas, sino también las de sus familias y ocasionales transeúntes. Recuerdan en tal sentido a la población que la Dpec dispone, en todas sus oficinas comerciales, de un trámite rápido y sencillo para solicitar el alta de suministro y acceder como usuario registrado a un servicio seguro y de calidad.