Asumió Amarilla, llega una odontóloga a Salud y apuran definiciones en Producción

Continúan los cambios en el gabinete del gobernador Gustavo Valdés, hoy será el turno de Silvina Vega Bajo, una odontóloga de San Luis del Palmar que asumirá como subsecretaria de Gestión Sanitaria. Ayer, hizo lo propio Marcos Amarilla en el Instituto de Previsión Social (IPS)

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, pondrá en funciones hoy a las 11.30 a la nueva subsecretaria de Gestión Sanitaria, en la Sala de Situación “Dr. David Dos Santos” de la cartera sanitaria (Córdoba 640).

Silvina Vega Bajo reemplazará a Carmen Perez Duarte, que asumió como diputada provincial. Ambas pertenecen a Encuentro Liberal (ELI) y, además, son oriundas de San Luis del Palmar.

Vega Bajo fue directora y vicedirectora a cargo del hospital de San Luis del Palmar, donde trabajó toda su vida. Es miembro de la Sociedad de Ortodoncia de la provincia.

La odontóloga cumple con las exigencias del Gobernador: “Entiende de hospital”, dijeron a El Litoral.

Otro Vara a Producción

No es que vuelva Jorge Vara al Ministerio de Produccion, sucede que en los últimos días comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de que Alfredo Vara (sobrino del ex ministro, hoy diputado nacional) ocupe la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, hoy en manos de Manuel García Olano.

Alfredo Vara ya ocupó ese cargo desde 2010 a 2016. En las próximas horas se confirmaría la designación y se revelaría quién será el nuevo ministro.

Amarilla

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, puso en funciones ayer a Marcos Amarilla como flamante interventor del Instituto de Previsión Social.

Rivas Piasentini hizo entrega del correspondiente nombramiento al ex director del Registro Provincial de las Personas, Marcos Amarilla, en un acto también encabezado por el titular de la Secretaría General de la Gobernación, Carlos Vignolo, y la diputada provincial, Lorena Lazaroff (saliente interventora del IPS), más la presencia de funcionarios, legisladores, personal, jubilados, pensionados y familiares.

En la ocasión, el flamante funcionario agradeció, en un primer momento, “la confianza depositada en mí por parte del señor gobernador (Gustavo Valdés)”.

“Vamos a estar a la altura de las circunstancias, ya que lo único que tengo para ofrecer es trabajo en un lugar muy sensible, como el tema previsional, que está en la agenda del Gobernador, para hacer que los jubilados, pensionados y los que están iniciando sus trámites tengan un camino lo más rápido posible en materia administrativa”, aseguró.

“Es todo un desafío esta nueva misión que me encomendó el Gobernador. Vamos a ofrecer trabajo y más trabajo y el pleno acompañamiento a esta gestión de gobierno”, añadió.

En cuanto a los objetivos inmediatos, el nuevo responsable del organismo mencionó el reordenamiento administrativo, donde la cuestión financiera no es menor, teniendo en cuenta que “los recursos hay que gestionarlos y saber administrarlos”.