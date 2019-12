Sarandí entrevistó a más de 60 trabajadores y recorrió instalaciones en suelo goyano

Con vista a posibles inversiones en Goya, por segundo día consecutivo, personal de la tabacalera Sarandí continuó realizando distintas actividades en la ciudad. Tal como informó este diario, durante el jueves y ayer entrevistaron a trabajadores que fueron empleados de Massalin Particulares. Una planta que se cerró el mes pasado. Pero además, técnicos provenientes de Brasil recorrieron las instalaciones de la Cooperativa del sector y realizaron un relevamiento edilicio y de máquinas.

Según pudo saber El Litoral, unos 60 ex operarios de Massalin fueron entrevistados entre ambas jornadas a quienes además se les recibió el currículum.

Por su parte el presidente de la Cooperativa de Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes Limitada, Gabriel Micelli explicó a este matutino que “estuvieron representantes de Sarandí participando del Encuentro de Cigarros y Puros y después pidieron visitar la Cooperativa”. En este sentido, explicó que “tres técnicos de Brasil, recorrieron las instalaciones y otros tres fueron a ver la ex Massalin”.

Sobre lo que efectuaron en la entidad cooperativista, dijo que “hicieron un relevaimento edilicio y de las maquinarias”. Seguidamente recordó que “la vez pasada vino Otero que es el dueño de Sarandí y nos pidió autorización para enviar personal técnico y es lo que ahora vinieron a hacer”. Respecto al posible vínculo que tendría en caso de instalarse esta tabacalera en la ciudad, expresó que “sería para la etapa de proceso del tabaco, ya que somos la única planta de procesado, que consiste limpiar y despalillar la hoja”.

En cuanto a las posibles inversiones que haría Sarandí, manifestó que “se instalarían en la ex Massalin como fábrica de cigarrillos. Ellos utilizan tabaco del NOA o de Brasil, y acopian y procesan allá (en el vecino país) y esa es la etapa que ahora la harían en Goya”. Por ello insistió en que “están observando con lo que contamos en la cooperativa, porque somos los que hacemos el acopio y enverde, que es el nombre técnico del procesamiento tabacalero, previo a la fabricación del cigarrillo”. Tras esta visita, manifestó que “ahora estimo que elevarán un informe a las autoridades de la empresa. El diálogo quedó abierto y ya la vez pasada le explicamos al dueño de Sarandí que, si bien tenemos un breve receso por las fiestas de fin de año, quedamos a su disposición por si quieren venir en cualquier momento”.