Valdés al Presidente: “Queremos un lugar en la EBY donde nuestra postura sea oída”

n El gobernador Gustavo Valdés le envió ayer un claro mensaje al presidente Alberto Fernández. “Pedimos que Corrientes sea escuchada y que se respeten los derechos de los correntinos como hizo la administración anterior”, dijo.

En ese sentido, reclamó una representación correntina en Yacyretá. “En principio, que no nos corten lo que nos corresponde. Que respeten los derechos de los correntinos como lo hizo la administración anterior. No queremos puestos, pero sí tener una representación en la EBY donde nuestra postura sea oída”, insistió el mandatario.

Se jactó de que “Corrientes es una provincia que tiene una responsabilidad fiscal importante”, lo cual hace que sea bien vista por la gestión nacional.

El Senado provincial avanzó ayer con el paquete de leyes enviado desde el Ejecutivo. En este sentido, el gobernador Gustavo Valdés expresó que “lamentablemente no salió lo del Pacto Fiscal a la velocidad que queríamos, vamos a reclamar dado que no es la misma administración la actual. Vamos a seguir trabajando para lograr más leyes que tengan repercusión en Corrientes y sean buenas para todos los correntinos”.

“Nosotros hemos cumplido el Pacto Fiscal, somos una provincia que tiene una responsabilidad fiscal importante, así que veremos qué es lo que pasa. Es un gobierno nuevo. Hemos cumplido con lo que nos hemos comprometido y esto habla de la salud de la provincia”, remarcó.

En ese sentido, la nueva gestión ya comenzó a recibir a algunos gobernadores.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, aseguró ayer que el Gobierno nacional “apuesta” al diálogo con las provincias “para superar la crisis”en la que se encuentra el país, tras recibir en Casa Rosada a los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, y de Neuquén, Omar Gutiérrez.

“Apostamos al diálogo con las provincias y los gobernadores para comenzar a recuperar al país y dejar atrás la crítica situación por la que atravesamos los argentinos”, señaló De Pedro, según un comunicado difundido por la cartera de Interior.

El flamante ministro mantiene desde el comienzo de su gestión reuniones con los gobernadores, y junto con Capitanich analizó “la situación fiscal y económica que atraviesa la provincia para avanzar en soluciones conjuntas”.

Por su parte, Capitanich señaló que durante la reunión conversaron sobre “el consenso fiscal que oportunamente suscribieron 19 gobernadores de las provincias argentinas”.

“La verdad es que es de imposible aplicación práctica y debería establecerse un mecanismo de suspensión transitoria porque esto tiene un impacto fiscal que agravaría el estado de las finanzas públicas de las provincias argentinas”, remarcó el mandatario chaqueño.

Además, Capitanich aseguró que se planteó la generación de “un modelo de asistencia financiera de corto plazo para establecer un programa de saneamiento fiscal en las provincias”.

Previo a esta reunión, De Pedro había recibido al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, y dialogó con el mandatario provincial sobre la resolución de “problemáticas de corto plazo”.

“Desde nuestro lugar y nuestra responsabilidad vamos a colaborar y cooperar con el nuevo gobierno”, indicó Gutiérrez al finalizar la reunión con el funcionario.

Piden cambios

Un grupo de provincias plantea la posibilidad de considerar una suspensión del Pacto Fiscal firmado en 2017 por la mayoría de los gobernadores y el Ejecutivo nacional. Corrientes sería la excepción.

Una de las cláusulas del Pacto prevé la reducción paulatina de la alícuota de impuestos provinciales como ingresos brutos hasta 2022. Sin embargo, desde las áreas económicas de las jurisdicciones subnacionales advierten que esto podría impactar en la recaudación de las arcas provinciales.

Uno de los primeros en señalar la situación fue el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien tenía el pedido en carpeta, el cual trasladaría al presidente electo de la Nación, Alberto Fernández.

En tanto, un mandatario vecino del NEA, el misionero Oscar Herrera Ahuad, realizaría las gestiones correspondientes, según publicó un medio local.

“Se torna necesaria la suspensión del Consenso Fiscal para el año 2020”, expresa un tentativo borrador del documento que presentarían algunos ministros.