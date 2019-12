Vasque denunció agresiones y ediles avanzan con la otra investigación

“En el momento en que iba a saludar a alguien que conozco y que estaba en la oficina de la secretaria de la Intendencia, fui agredida. Una de las personas que supuestamente es de seguridad privada me empujó y me desestabilizó un poco. Todo quedó registrado en un video que está circulando públicamente”, expresó la viceintendenta de Paso de la Patria, Alba Vasque. Por este hecho registrado ayer el mediodía, afirmó a El Litoral que ya realizó una denuncia, y que el lunes la ampliará.

Sobre esto, añadió que “fue una situación horrible. Considero que soy víctima de violencia de género no sólo por ese ataque, sino por todas las cosas que Osnaghi dijo contra mi persona en videos que circularon a través de las redes sociales”.

Seguidamente, en horas de la tarde comentó que estaba volviendo a la localidad porque fue hasta Corrientes para presentar documentación referida a la denuncia que presentó ayer (jueves) por usurpación de cargo y que incluyó un pedido de desalojo.

“El (Osnaghi) está suspendido por el Concejo y debería respetar eso hasta que se expida la Justicia”, afirmó Vasque.

Exclusión voluntaria

En tanto, ayer a las 9, tal como informó El Litoral, sesionó el Concejo bajo la presidencia del edil Fernando Bravo. “El motivo era poder integrar a los nuevos concejales a las respectivas comisiones investigadoras, tanto a la que ya emitió un despacho que derivó en la suspensión de Osnaghi como la otra que aún está averiguando lo relacionado a la denuncia por el cobro del estacionamiento en la playa”, explicó el citado concejal a El Litoral. Al mismo tiempo, aclaró que “la hija de Osnaghi, Cecilia, y Javier Barberán manifestaron que no querían participar de ninguna. Y como no se los puede obligar, ellos no participarán de las investigaciones”.

Sobre esto último acotó que luego de la sesión fueron a consultar documentación referida a la segunda causa.

“Seguimos trabajando permanentemente y, por supuesto, estamos dispuestos a dialogar, pero necesitamos que exista predisposición desde el Ejecutivo”, concluyó Bravo.