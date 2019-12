Racing ante Tigre, en busca de repetir un hito de 52 años

Racing Club, campeón de la Superliga 2018/2019, jugará hoy la final del Trofeo de los Campeones, ante Tigre, ganador de la Copa de la Superliga, con la finalidad de obtener su segundo título en el año, un logró que no concreta desde 1967 cuando ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental.



El partido se jugará a partir de las 19.10 en el estadio José María Minella, en la ciudad de Mar del Plata, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisado por Fox Sports.



Hace 52 años que Racing no consigue dos títulos en el mismo años, desde aquel histórico "Equipo de José" cuando fue Campeón de América ante Nacional de Uruguay y luego intercontinental frente el Celtic Glasgow de Escocia.



Esta vez se la da la chance al equipo de Eduardo Coudet, que dirigirá por última vez a Racing para seguramente continuar su carrera en Inter de Brasil, ante Tigre en la primera edición del Trofeo de Campeones.



Racing llega a esta final tras ganar la segunda edición de la Superliga, en un apasionante torneo que lo vio campeón recién en la última fecha, empatando en Victoria ante Tigre, superando en la tabla a un notable Defensa y Justicia, dirigido por Sebastián Beccacece, quien en las próximas horas será anunciado como reemplazante de Coudet.



Por su parte, Tigre logró un inédito título al adjudicarse la Copa de la Superliga, venciendo en cuartos de final al mismo Racing y en la final a Boca Juniors, en una inolvidable gesta ya que el equipo de Néstor Gorosito dio la vuelta olímpica después de irse al descenso.



Este Racing no tiene la solidez del campeón, ya sea en defensa como en la ofensiva, ni cuenta aquella presión que ahogaba al adversario ni la contundencia ofensiva liderada por su emblema Lisandro López, goleador del torneo.



Tigre posee el rendimiento de la parte final de aquella Superliga ganada por Racing con la llegada de Gosorito, sumando 17 puntos sobre 21, jugando un fútbol de gran nivel y quedando en el ambiente un sabor a "injusticia" al perder la categoría.



Tigre culmina 2029 cuarto en la Zona B del Nacional a 14 puntos del líder San Martín de Tucumán, con la base del campeón de la Copa, pero sin ese rendimiento y se le va a hacer cuesta arriba poder ganar la zona y llegar a la final por el ascenso directo.