Una Navidad saludable es posible

Para quienes se encuentran llevando a cabo un plan alimentario de descenso de peso, ésta época llega con mucho miedo, a recuperar los kilos perdidos, a no controlarse con las porciones, a no resistir la tentación de los platos sabrosos que se compartirán, muchos de ellos preparados solamente en esta ocasión del año. Por ello, es imprescindible dejar como mensaje que la alimentación saludable se entrena para hallar la disciplina, de la misma manera que un deportista de elite practica su deporte años enteros hasta mejorar y potenciar su rendimiento, habrá momentos de éxitos y otros un poco más amargos, pero lo esencial es continuar con la convicción del estilo de vida que se quiere llevar adelante.

En esta ocasión, compartiremos algunos ejemplos de platos navideños típicos con características nutricionales saludables.

Ejemplo de entradas

Tomates rellenos de verduras, huevos rellenos, picadas saludables con vegetales y aderezos light, bastoncitos de zanahoria con salsa de queso magro, picklets, aceitunas y ensaladas.

Ejemplos de platos principales

Carne asada con ensalada, pollo al horno con ensalada, cordero o cabra con ensalada, cerdo con guarnición agridulce, empanadas o pascualinas de verdura, vitel toné con salsa de zanahoria, sándwiches triples de verdura, pionono relleno con atún o pollo picado y verduras.

Ejemplos de postres

Ensalada de frutas, brochette de frutas, pan dulce o budín con control de porciones, una rebanada de turrón, un puñado de garrapiñadas, tiramisú preparado con queso magro evitando la crema de leche.

Ejemplo de consumo de alcohol

Privilegiar el consumo de una copa de vino tinto, sidra o champagne para el brindis y en el caso de aperitivos como fernet o gancia prepararlos con gaseosas zero preferentemente.

Sobre la hidratación es de suma importancia no abandonar el consumo de agua, y en el caso de compartir otro tipo de bebidas preferir las gasosas light o zero, las aguas saborizadas sin azúcar o los jugos de frutas naturales.

Se hace necesario destacar que los mismos son platos clásicos y típicos para los argentinos, que su implementación debe ser evaluada por un Nutricionista en el consultorio adecuado las porciones y la composición de cada plato a las características personales de cada individuo. Por otra parte, las estrategias recomendadas solo surtirán efecto si cada uno se propone manejar su alimentación con disciplina teniendo la firme convicción de cuidar la salud y llevar un estilo de vida saludable que permita desarrollar al máximo todas sus capacidades y mantener un óptimo estado de salud.