Bonifican diciembre a buenos contribuyentes

La Municipalidad resolvió que los vecinos que fueron buenos contribuyentes durante los años 2016, 2017 y 2018 tendrán bonificada la cuota de diciembre. Razón por la que no recibirán la boleta electrónica por los diferentes medios.

Se trata del beneficio llamado “Contribuyente destacado”, que es llevado adelante por la gestión encabezada por el intendente Eduardo Tassano, con el objetivo de otorgar mayores beneficios a aquellos vecinos que no adeuden los impuestos municipales.

El director ejecutivo de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), Ernesto Calvano, resaltó que la medida alcanza a 26.743 vecinos y sostuvo que “aquellos que no recibieron sus facturas electrónicas es porque están dentro de la figura de contribuyente destacado”. “En reconocimiento a su buena conducta tributaria durante los últimos tres años, se bonifica la última cuota de 2019”, destacó el funcionario.