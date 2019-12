Mariela Terán y su marido Ricardo Piris acordaron penas en un juicio abreviado

La hija del ex intendente de Itatí Roger Terán y su marido, ambos detenidos por tráfico de marihuana, firmaron ayer el acuerdo de un juicio abreviado con el fiscal federal porteño Juan García Elorrio.

Mariela Terán y Ricardo Piris resolvieron aceptar responsabilidades y asumir condenas para no afrontar el juicio oral y público. Se trata de la causa 5.431/2014, en la que se investigó a la pareja por el traslado de marihuana en un vehículo registrado a su nombre. Se trata de un Volkswagen New Beetle, que el 25 de octubre de 2014 fue encontrado en un camino rural de Itatí, cargado con 326 paquetes de marihuana.

Ella fue condenada a la pena de 4 años de prisión, por lo que podría recuperar la libertad en las próximas horas.

En tanto que a Piris se le unificó la pena con otra causa en la que había sido condenado. Deberá cumplir 8 años y 6 meses en la prisión.

En comunicación con El Litoral el abogado Jorge Barboza que representa al matrimonio explicó que ya tramitó la excarcelación de Mariela Terán detenida el 14 de febrero de 2017 en la denominada causa Sapucay en la cual fue acusada de ser parte de una banda de narcotraficantes que enviaban droga a siete provincias del país.

A partir de su arresto, su abogado tramitó ante el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, el beneficio de prisión domiciliaria que finalmente le fue otorgado en junio de ese año. El pedido fue fundamentado en el marco de lo que establece la Constitución cuando se trata de una madre con hijos menores de cinco años de edad. Actualmente se encuentra viviendo con su familia en la localidad de Itatí.

En tanto, a principios de junio del año pasado, Piris fue condenado a 6 años de cárcel por narcotráfico, en una causa en la que fue detenido con nueve kilos de marihuana en el 2008.

El pasado 18 de septiembre el ex intendente de Itatí, Roger Terán y su ex vice, Fabio Aquino, acordaron con el fiscal del caso Sapucay condenas que los habilitaron a reclamar su libertad.

Se firmaron en total 15 acuerdos por juicios abreviados en el marco de la causa del Operativo Sapucay, entre los cuales tres resultaron absueltos.

Mediante acuerdos definidos con el fiscal Juan García Elorrio, un total de 15 imputados en el Operativo Sapucay, entre los que se encuentran el ex intendente Roger Terán y su ex vice, Fabio Aquino, resolvieron aceptar responsabilidades y asumir condenas para no afrontar el juicio oral y público. Terán aceptó una condena a tres años de prisión y Aquino, a tres años y ocho meses.

Dado que el tiempo que ambos transcurrieron en prisión preventiva supera los dos tercios de las penas acordadas, recuperaron la libertad.