Falleció el 01/12/2019. El Sr. Carlos Romero Feris y señora Bertha Valdovinos Zaputovich participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

OCTAVIO VALDES

Falleció el 01/12/2019. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento del ex integrante de esta Cámara y ex intendente municipal de la localidad de Ituzaingó. Acompaña a su familia, rogando una oración por su eterno descanso.

OCTAVIO VALDES

Falleció el 01/12/2019. La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes participa el fallecimiento del ex integrante de esta Cámara y ex intendente de la localidad de Ituzaingó. Acompaña a su familia en tan difícil momento rogando una oración por su descanso.

OCTAVIO VALDES

Falleció el 01/12/2019. Pedro “Perucho” Cassani, presidente de ELI (Encuentro Liberal), participa con pesar el fallecimiento del ex diputado provincial y ex intendente de la localidad de Ituzaingó. Acompaña a familiares y amigos rogando una oración por su eterno descanso.

OCTAVIO VALDÉS

Falleció el 01/12/2019El Dr. Alejandro Abraham, su esposa Graciela Zaimakis, hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del ex intendente de Ituzaingó y diputado provincial, y tío del gobernador de la provincia Dr. Gustavo Valdés, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su descanso eterno.

OCTAVIO VALDÉS

Falleció el 01/12/2019. El Dr. Alejandro Abraham, presidente del Banco de Corrientes SA, participa con profundo dolor el fallecimiento del ex intendente de Ituzaingó y diputado provincial, y tío del gobernador de la provincia Dr. Gustavo Valdés, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su descanso eterno.

OCTAVIO VALDÉS

Falleció el 01/12/2019. El directorio del Banco de Corrientes SA, participa con profundo pesar el fallecimiento del ex intendente de Ituzaingó y diputado provincial, acompañando a su familia en este difícil momento y rogando por su descanso eterno.