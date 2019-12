Goya: habilitaron cuatro cajeros automáticos y confirmaron otros más

En la continuidad de su visita a Goya, el gobernador Gustavo Valdés, habilitó los nuevos cajeros automáticos de la red del Banco de Corrientes instalados en la Estación de los Niños (ex ferrocarril). Los mismos tuvieron un período de prueba de funcionamiento y desde ayer se encuentran a disposición de los ciudadanos.

“Con la refacción integral del edificio del Banco, mejoramos tanto las condiciones de trabajo de los empleados como la atención a los clientes. Además, habilitamos más y nuevos cajeros automáticos para optimizar las transacciones de los goyanos”, enfatizó al respecto el Gobernador. Se trata de un recinto con tres cajeros automáticos construidos dentro del plan de instalación en zonas que no poseían este servicio. Los mismos fueron acondicionados en el sector de las viejas dependencias del Ex Ferrocarril, para contar con un espacio exclusivo para los mismos.

Esta obra la realizó el Gobierno de la provincia, en articulación con el Banco de Corrientes y con la colaboración de la Municipalidad de Goya.

Se suman a los cuatro que sumó la sucursal Goya ubicada en España y Belgrano, de los cuales dos son cajeros inteligentes para depósito multifunción y dos para abastecimiento de efectivo.

Durante el acto de inauguración, Valdés estuvo acompañado por el intendente local, Ignacio Osella, el presidente del Banco de Corrientes, Alejandro Abraham, demás funcionarios del gabinete provincial, autoridades comunales y público en general.

Además, aseguró que se instalarán nuevos cajeros en la ciudad, uno de los cuales se proyecta para febrero una vez que estén finiquitadas las correspondientes habilitaciones.