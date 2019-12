Los correntinos de Juntos por el Cambio en contra de la ley de Emergencia

El diputado nacional por Corrientes, Jorge Vara, (ECO+Juntos por el Cambio), confirmó que la oposición decidió no acompañar la ley de Emergencia Económica que envió el presidente Alberto Fernández al Congreso. “La decisión es unánime”, sostuvo.

“Ya se discutió en el bloque UCR y en el Interbloque y se decidió impedir esta Ley”, dijo Vara.

“Con el Gobernador (Gustavo Valdés ) ya hablé y opina igual... lo que en Presidencia hablaron (Valdés, Morales, Suárez y Fernández) es otra cosa”, agregó.

El gobernador Gustavo Valdés “me manifestó inquietudes que se están teniendo en cuenta”.

“Estamos en permanente comunicación”, dijo el legislador radical en declaraciones a la prensa.

El diputado nacional también confirmó que el argumento principal de la oposición es que “se esconde un intento de dotar al Ejecutivo de superpoderes para, eventualmente, anular capacidades legislativas”.

El diputado precisó que en la oposición el proyecto expresara hasta tres emergencias, pero que al retirarlo hallaron que el pliego contiene “nueve” .

En tanto, su par, la diputada Estela Regidor manifestó: “Así como está no se puede aprobar, hay temas puntuales, que no podría aprobar jamás, como el congelamiento del salario de los jubilados, la AUH, pensiones para madres de 7 hijos, personas con discapacidad y ex combatientes”.

“Estamos dispuestos a discutir una movilidad mejor, pero no podemos ir para atrás”, dijo Regidor y señaló que “no se puede ir contra los intereses de la gente”.

Desde el miércoles, Ingrid Jetter, diputada nacional por Corrientes, ya había confirmado que ni siquiera asistiría a la sesión por estar en desacuerdo con el proyecto. Ayer, en tanto, se la vio en el recinto y anunció que votaría en contra.

Con más de 130 oradores anotados, se debatía al cierre de esta edición, el proyecto que declara nueve emergencias y suspende por seis meses la fórmula de movilidad jubilatoria.

Sin respaldo de Juntos por el Cambio, que ya anticipó su rechazo, el Frente de Todos buscará aprobar la iniciativa en horas de la madrugada, para convertirla en ley hoy en el Senado.

La sesión inició a las 15.05 con la presencia de 129 diputados, el número justo. El oficialismo consiguió el quórum gracias a la presencia de los diputados de los interbloques Federal, de Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón. Ambas bancadas acompañarán la votación en general, y plantearán modificaciones en el articulado.

El debate significa, además, el debut de la nueva composición parlamentaria, luego de que 23 diputados juraran en una sesión previa, en reemplazo de aquellos que fueron nombrados en el Gabinete o que fueron electos en otros cargos.