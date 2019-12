Colectivos: el servicio volvió a ser reducido y hoy siguen las asambleas en reclamo del aguinaldo

Como consecuencia de la falta de pago de la segunda parte del aguinaldo, los choferes del servicio de transporte público de pasajeros realizaron asambleas ayer, provocando la interrupción del servicio y dejando varados a cientos de usuarios, quienes tras la promulgación ayer de la ordenanza, deberán comenzar a pagar 30 pesos por cada viaje.

En tanto que desde la empresa que presta la mayor parte del servicio enviaron un comunicado a El Litoral expresando su malestar por la falta de predisposición de la UTA para crear un espacio de diálogo, considerando que hoy podrían contar con los fondos provinciales y nacionales para efectuar los pagos.

Y como si ya no quedara otra solución a la falta de cumplimiento de los pagos, los trabajadores del servicio de transporte público retomaron ayer las asambleas dada la falta de acreditación de la segunda parte del aguinaldo, por lo que las unidades volvieron a concentrarse en las cabeceras promediando las 11. La zona del puerto local se llenó de coches, como también las calles aledañas.

Y por la medida de fuerza y en medio de un sol agobiante, mientras los usuarios deambulaban por las paradas, los conductores atravesaban una situación complicada, ya que con los colectivos estacionados podían circular por una sola mano en horario pico, con todo lo que eso implica. Además, el tránsito se vio aún más complicado en la zona del Concejo Deliberante (25 de Mayo entre San Juan y Mendoza), donde vecinos se convocaron para manifestarse en contra de la suba del precio del boleto, que terminó aprobándose en horas de la siesta y que, tras la promulgación correspondiente, implicará que los usuarios tengan que abonar $30 por cada viaje.

Y si bien la primera asamblea de los choferes empezó a las 11 y culminó a las 13, horario en el cual las unidades volvieron a circular, la situación se repitió a la tarde cuando, promediando las 19, los trabajadores volvieron a nuclearse hasta pasadas las 21, franja horaria que alivió a cientos de pasajeros que aguardaban las unidades en las paradas que no cuentan con refugios y señalética, obligaciones que figuran en los pliegos de licitación, pero que parecen dormir el sueño de los justos.

Y con la convicción de seguir luchando por cobrar lo que les corresponde, desde el sector de los trabajadores, José Luis Sabao dijo a El Litoral que “vamos a seguir con las asambleas y vamos a ir incrementando las horas. Mañana (por hoy) iniciaremos la primera asamblea a las 7 hasta las 9, la segunda desde las 11 hasta las 13 y la tercera de 19 a 21”.

“No queremos perjudicar a los usuarios, pero no nos queda otra, nosotros queremos que se nos abone lo que corresponde, nos depositan el aguinaldo y levantamos las medidas”, aseveró.

Vale señalar que el sector llevó a cabo la misma medida de fuerza para lograr cobrar la primera parte del aguinaldo en el mes de agosto.

“Es un tema muy complejo y estamos analizando todas las opciones posibles para garantizar el servicio”, indicaron fuentes comunales a El Litoral.

Depósito

Por el lado empresarial, El Litoral dialogó sobre la situación con Roberto Báez, titular de la empresas Turismo Miramar y Miramar Estrella Unión Transitoria, quien dijo que “estamos atados de mano, Nación no transfiere los recursos al Gobierno de la Provincia, por lo que no podemos hacer nada ya que no contamos con los medios para efectuar los pagos”.

“Y si bien avanzamos en algo con la suba del boleto urbano a $30, se debe considerar que este costo está desfasado y es un paliativo muy bajo para la situación que atravesamos”.

En este contexto, el vocero de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc), Javier Harfuch, informó a El Litoral sobre el malestar del sector empresarial por la falta de habilitación de un espacio para negociar por parte de la UTA.

“Luego de los rumores que sugerían que en la jornada del viernes (por hoy) podría verse afectada por asambleas promovidas por la UTA, Ersa hizo público su malestar luego de que desde el gremio no habilitaran un espacio de diálogo a través del cual se pudiera acercar una propuesta de pago a realizar el día de mañana (por hoy), considerando que estarían disponibles los fondos provenientes de Provincia y Nación. De esta manera peligra la prestación del servicio, aun cuando desde la empresa buscan destrabar el conflicto desde hoy (por ayer) a la mañana”, consigna el comunicado que envió el referente empresarial a El Litoral.