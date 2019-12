“Angelici le tiene que dar explicaciones al socio de Boca”

Jorge Amor Ameal, flamante presidente de Boca, expresó ayer que el ex titular del club, Daniel Angelici, debería dar explicaciones al socio del club por cómo quedaron las cuentas y por qué “un hacker hizo desaparecer 500.000 euros”.

“No quiero que Angelici me dé explicaciones a mí, se las tiene que dar al socio de Boca. Estamos haciendo una auditoría profesional, pero esto irá a la justicia. Acá pareciera que un hacker hizo desaparecer 500.000 euros de las cuentas de Boca”, dijo Ameal en declaraciones a radio Mitre y La Red.

Con esa afirmación Ameal se refirió al medio millón de euros que, según la denuncia presentada ante la Justicia, desapareció cuando el Zenit de San Petesburgo vendió a Leandro Paredes, surgido en Boca Juniors, al París Saint Germain.

“En Boca se vendió por mucho y se gastó por mucho. Es cierto que hay dinero que llega por (Wilmar) Barrios. Sin embargo, pidieron adelantos y se ha perdido plata financieramente. Pero Boca es muy grande y nosotros vamos a administrar el club como ya lo hicimos con éxito”, continuó Ameal, de 71 años y quien fue presidente de Boca entre 2008 y 2011.

Ante los rumores de que el nuevo técnico será Miguel Angel Russo y la posible llegada de los probables refuerzos, el presidente xeneize afirmó que “no vamos a adelantar absolutamente nada hasta no tener firmado un jugador o un técnico”.

Con respecto a Nicolás Burdisso, actual director deportivo, Ameal comentó que “el problema no es Burdisso, el tema es la anterior comisión directiva que le hizo contrato por dos años en enero pasado a sabiendas de que había elecciones en diciembre y sin saber si continuaban”.

“Nos quieren enfrentar con Burdisso y nuestro problema no es ese, sino de quien le hizo su contrato con una elección en el medio. Todavía no hablamos con él. Tenemos que ser claros, establecer tal o cual contrato e informarlo para que haya claridad”.

Sobre su reunión con la cúpula de la Conmebol, que se dio en el marco del sorteo de la Copa Libertadores de América en Paraguay, Ameal contó que “fue muy buena. Empieza una nueva relación con la Conmebol, vamos por el camino de la paz con ellos, no con una guerra como planeó la gestión anterior”.

Por otra parte, el vicepresidente primero Mario Pergolini se quejó de la gestión anterior por el tema de los videojuegos: “Es un error que Boca no tenga presencia en el videojuego de la Fifa”, dijo el animador radial, y avisó que van a convocar a la gente de la empresa Konami para advertirle que no se firmarán más contratos exclusivos.

“No puede ser que Boca no esté en el videojuego de la Fifa porque tiene otro convenio. Eso es quedarse afuera de millones de personas”, sostuvo Pergolini, quien busca potenciar las áreas de comunicación y marketing del club de la Ribera.