Alistan papeles para aplicar la suba del boleto y ratifican luz verde al shopping

El intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, manifestó a la prensa que están preparando los trámites correspondientes para aplicar el aumento de la tarifa del transporte público de pasajeros. Si bien estaba previsto para enero, por razones administrativas comenzaría a regir en febrero, al menos así lo expresó el jefe comunal.

“Por trámites administrativos la implementación de la nueva tarifa lleva un tiempo que, seguramente, llevará más de un mes y pensamos que empiece en febrero”, dijo el mandatario a radio Dos. Esto implica, por ejemplo, los ajustes de las máquinas para la aplicación del incremento.

Luego de una maratónica sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante aprobó el jueves el aumento de la tarifa plana del transporte público de pasajeros, que pasará de 19 a 30 pesos. Si bien en principio se contemplaba habilitar a partir de enero, el jefe comunal señaló que los preparativos administrativos pospondrían su aplicación para febrero.

El aumento del boleto generó polémica en el recinto y en sus inmediaciones. Vecinos y movimientos sociales se manifestaron en contra de la propuesta en el día de la sesión. Ayer, desde el Foro de Organizaciones Vecinales (Forve) convocaron a los usuarios a firmar planillas para iniciar acciones judiciales en contra de la suba.

“Estudiaremos la revocatoria de mandato por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos para los concejales que no sólo aprobaron un aumento escandaloso, sino que también no fundamentaron en absoluto”, expresaron desde Forve, una de las organizaciones que participó el jueves de la concentración frente al Concejo.

“Vemos con preocupación la precariedad y falta de compromiso social y político de concejales elegidos para legislar, debatir y fundamentar los distintos proyectos de ordenanzas que se tratan en el recinto, pero vemos cómo estos concejales jamás hacen uso de la palabra”, cuestionaron, por lo que manifestaron la necesidad de “un cambio en el sistema electoral de la ciudad”.

Shopping

Desde el Gobierno de la Ciudad de Corrientes habilitaron, vía excepción, la construcción de un centro comercial en costanera Sur, que se emplazará en parte de la playa Arazaty. La propuesta generó polémica, pero desde el Ejecutivo ratificaron su postura. “Nosotros no somos un obstáculo para la generación de oportunidades y de desarrollo turístico y económico”, dijo Tassano. “Va a haber más playa, el área de arena que se va a afectar es muy pequeño y va a haber un mejor paseo costero en todos los aspectos”, señaló respecto del shopping.

En playa Arazaty, en la zona lindante al Club Boca Unidos, se está erigiendo el centro comercial. Se prevé que tenga cuatro niveles, incluyendo un subsuelo. El Concejo aprobó el jueves la habilitación de la construcción de la edificación, vía excepción.

Desde el Ejecutivo habían argumentado que el predio se encontraba en litigio con la Municipalidad, motivo por el cual avanzaron en un acuerdo con privados. Para algunos sectores, como la delegación Corrientes de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra) es una obra necesaria para reactivar el empleo en el sector, ya que supondría la creación de unas 300 fuentes laborales.

Sin embargo, hubo posiciones en contra. Desde la Facultad de Arquitectura manifestaron sus reparos al proyecto. También expresó su preocupación el interventor del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, así como foros vecinales y profesionales.

Desde el bloque del Frente de Todos no descartan avanzar con acciones judiciales. La oposición no participó de la votación.

“Al alejarnos de nuestras bancas, no participamos de la votación sobre el shopping costero porque hubiésemos sido partícipes de una ilegalidad y de la entrega de patrimonio público. Consideramos que, al no pasar por el Concejo Deliberante, el convenio carece de validez, por eso estamos hablando de una ordenanza con nulidad absoluta según nuestra consideración sobre la cesión de estos terrenos”, expresaron desde el Partido Renovador.