Viajeros por el mundo: productos de ingreso prohibido al país

n Quienes retornen de sus vacaciones en el exterior deben saber que existen productos de origen animal y vegetal prohibidos de ingresar al país. La disposición del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) tiene por objetivo prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que afecten la producción agropecuaria nacional y sostener los estatus zoofitosanitarios alcanzados por la Argentina, de importancia para el ingreso a los mercados del mundo.

Por ello el Senasa recomienda a los pasajeros que vayan a retornar al país por pasos terrestres, aeropuertos, o por vías fluviales o marítimas, se informen sobre los productos y subproductos de origen animal y vegetal prohibidos de ingresar sin la autorización correspondiente.

Lista de alimentos permitidos

La mayoría de los alimentos envasados se pueden traer sin inconvenientes. A modo de ejemplo, todas las conservas: de pescado, porcinos, aves. Pescados en salazón seca o húmeda, salmuerado, desecados, ahumados, deshidratados, escabeches, etc.

Productos lácteos: leches fluidas pasteurizadas, leche condensada, leche en polvo, yogurt, manteca, dulce de leche, quesos elaborados a base de leches pasteurizadas.

Frutos o vegetales procesados: papas fritas, frutos en almíbar, vegetales en vinagre u otros conservantes, conservas de frutas y hortalizas, productos secos tostados y/o salados (maní, almendras, etc.), vegetales enlatados o envasados al vacío.

Mermeladas, frutas confitadas, jugos, azúcar, aceite, debidamente rotulados. También café soluble, café torrado y molido, tostado, cigarros y cigarrillos, chocolates, alfajores, galletas y confites.

Lista de alimentos no permitidos para traer o importar desde el exterior al regresar a la Argentina

El SENASA informa que el ingreso sin autorización de productos y subproductos de origen animal, vegetal o animales vivos puede introducir plagas y enfermedades a la Argentina y afectar la producción nacional y las exportaciones. Por este motivo, hay controles en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos de todo el país para detectar productos que puedan poner en riesgo la producción agroalimentaria y la salud.

La cuestión está regulada en la Resolución 295/1999 para el ingreso de alimentos, animales, vegetales y productos agropecuarios. El personal del SENASA podrá decomisar aquellos productos que no cumplan con las autorizaciones, pero el usuario puede antes comerlo, incluso en el aeropuerto. Sobre esto, el protocolo marca inspeccionar:

l Equipajes numerosos

l Cajas de cartón

l Maletas sobrecargadas

l Presentación con envoltorios dudosos y/o rudimentarios

l Heladeras o conservadoras de frío

Productos no permitidos

Alimentos: productos de manufactura casera, carnes de cualquier especie animal, chacinados, embutidos, jamones, miel, productos y derivados lácteos, alimentos sin identificación o rótulo.

Vegetales: frutas y hortalizas frescas; flores y plantas de jardín; plantas frutales, ornamentales y forestales; vegetales y sus partes (semillas, raíces, yemas, etc.)

Animales vivos: en caso de mascotas, lea atentamente los requisitos para el ingreso.

Otros productos: alimentos para animales, productos apícolas (cera, propóleo, etc.), productos veterinarios (sueros, vacunas y otros), insectos, bacterias, hongos, material reproductivo y otros microorganismos para investigación.