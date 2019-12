Murió la autora de la famosa canción de Friends

Allee Willis, compositora de “I'll be there for you”, la canción que se popularizó en la mítica sitcom "Friends", falleció el 24 de diciembre, anunció su pareja Prudence Fenton en su cuenta personal de Instagram.

"Descansa en Boogie Wonderland. Nov 10, 1947-December 24, 2019", rezó la publicación de Fenton, en referencia al tema del mismo nombre que Willis compuso para la banda Earth, Wind & Fire, replicó la agencia de noticias DPA.

Al mismo tiempo, en la cuenta personal de la compositora, sobre cuyo deceso informó Variety se produjo a causa de un fallo cardíaco, se publicó un breve comunicado: "Estamos en shock y completamente desolados de compartir esta noticia".

Además de la canción cabecera de "Friends", interpretada por The Rembrandts y por la que fue nominada a un Emmy en 1985, Willis ganó un Grammy por su trabajo en la banda sonora de "Un detective suelto en Hollywood" y fue nominada a otro por el musical de Broadway "El color púrpura".

Graduada en periodismo por la universidad de Wisconsin, Willis comenzó su carrera como compositora en 1972 y el primer artista en interpretar uno de sus temas fue Bonnie Raitt y fue autora de canciones como "September" para Earth, Wind & Fire, "Neutron Dance" para Pointer Sisters o "You're the Best", el tema de "Karate Kid".

Además de la música, Willis fue también una activista por los derechos de los artistas en Internet, se dedicó a otros sectores dentro del mundo del arte, destacando como artista digital e icono de la cultura pop y kitsch.