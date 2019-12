Empresa expuso sobre plan de tratamiento de residuos que será evaluado por el Municipio

Luego de que un grupo de vecinos del paraje Pontón -segunda sección de San Luis- se manifestara frente al edificio municipal contra lo que consideran será la instalación de un megabasural en la zona en la que viven, ayer se concretó una reunión. Allí, funcionarios municipales escucharon una exposición de la empresa que impulsa el proyecto que -sostienen- consiste en el tratamiento de residuos de acuerdo con las exigencias de la legislación vigente.

“Nosotros como Municipio pedimos reunirnos con la empresa a fin de interiorizarnos sobre lo que es parte de una iniciativa de ellos, es decir, privada”, expresó el viceintendente y presidente del Concejo, Jorge Grigolatto, al ser consultado por El Litoral sobre el cónclave que se concretó ayer a la mañana en la capital correntina, más precisamente en la oficina de Lusa.

Además del citado funcionario, participaron el intendente Richard Valenzuela, concejales del oficialismo municipal y el párroco Epifanio Barrios. Ante ellos, dos representantes de la empresa expusieron detalles de su proyecto.

Sobre esto, Grigolatto manifestó que “según nos dijeron, no es un basural a cielo abierto, sino que se aplicará todo un sistema de tratamiento porque harán la recolección, separación y posterior recuperación de los residuos”. En esa última etapa, “los desechos serán colocados en celdas impermeabilizadas con un plástico especial. Y cuando concluya cada jornada, encima le colocarán una capa de tierra. Cuando se llene esa excavación, le harán una cobertura especial y le colocarán un caño que permitirá la salida del gas que se genera por los residuos”, describió el viceintendente de San Luis.

No obstante, aclaró que previo a poder avanzar en ese proyecto “hay varios requisitos establecidos por la legislación vigente que deben cumplir”. El primero de ellos consistiría en que el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) y el Ente Regulador de la Administración de Obras Sanitarias le brinde la autorización correspondiente.

Y el segundo sería el visto bueno tanto del Municipio como del Concejo Deliberante. “De acuerdo con lo que nos explicaron es una buena alternativa porque la verdad es que algo tenemos que hacer con la basura. Pero que nos parezca viable, no significa que automáticamente se le autorizará el proyecto. Vamos a esperar los informes de los organismos provinciales y los estudiaremos a nivel municipal”, aseveró Grigolatto.

Alternativa

En este contexto, expresó que “si cumplen con las normativas vigentes y no genera un problema para San Luis, creo que podría ejecutarse. Igual, es muy prematuro hacer una evaluación en este momento”.

Seguidamente, comentó que entre las cuestiones favorables al proyecto de disposición final de los residuos, se puede mencionar que “no sólo se instalaría a más de 20 kilómetros de San Luis, sino que además tampoco estará en el área poblada de Pontón”. A esto agregó que “en estos momentos al Municipio le cuesta unos $400.000 mensuales la disposición de los residuos, los cuales ahora van a una zona de Corrientes (Capital).

En tanto, desde el bloque de la oposición en el recinto legislativo municipal -al ser consultados por El Litoral- manifestaron que “recién hace una hora nos enteramos de que hubo una reunión, no fuimos invitados. Desconocemos detalles del proyecto”.