Incautaron 300 kilos de carne ilegal y detuvieron a un individuo

Diferentes cortes de carne vacuna que no eran aptos para el consumo humano fueron secuestrados por la Policía en la localidad de Santa Rosa, ya que era transportados en forma precaria en un vehículo utilitario. El conductor quedó detenido.

De acuerdo a las averiguaciones, el procedimiento se llevó a cabo ayer sobre la Ruta Nacional 118 en la mencionada localidad, cuando efectivos policiales realizaban control de vehículos e identificación de personas en tareas de prevención de delitos. En esas instancias demoraron la marcha de una camioneta Renault Kangoo conducida por un hombre mayor de edad que mostró cierto nerviosismo al ser inspeccionado.

Debido a ello los policías realizaron la requisa del rodado y observaron que en el interior había diferentes cortes de carne vacuna que el conductor no pudo justificar como de su propiedad, por lo que se procedió al secuestro de un total de 300 kilogramos de carne. Además, los productor cárnicos no contaban con los sellos veterinarios correspondientes, salteándose las medidas sanitarias y bromatológicas. En tanto que la camioneta no contaba con la cadena de frío ni con la habilitación para el transporte de la carne.

Ante esta situación fue aprehendido el conductor y se procedió al secuestro de la camioneta y de los cortes de carne que posteriormente fueron incinerados al constatarse que no eran aptos para el consumo humano. En el hecho intervino la comisaría de distrito de la localidad de Santa Rosa.