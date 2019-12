Mercedes será sede para las finales de la LDD Regional

Comunicaciones de Mercedes será sede del Final Four de la Liga de Desarrollo Regional de básquetbol de acuerdo con lo que informó la Mesa Ejecutiva de la Asociación de Clubes (AdC).

Esta instancia se desarrollará el 17 y 18 de enero del próximo año con la participación del conjunto local, Quimsa de Santiago del Estero, Estudiantes de Olavarría y River Plate.

Este certamen, que se disputó por primera vez en esta temporada, se desarrolló en forma paralela al Súper 20 de la Liga Nacional. Además de los equipos de la categoría superior, fueron invitados entidades de la Liga Argentina (ex TNA) y del Torneo Federal. Comunicaciones jugó la instancia clasificatoria frente a Tomás Rocamora de Entre Ríos. Fueron partidos de ida y vuelta frente a la no participación de Regatas y San Martín que optaron por no jugar.

El equipo conducido por Jorge Balbis ganó la serie y de esta forma avanzó al Final Four, instancia en la que ahora será local dado que la