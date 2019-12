Comercios cerrarán hoy pero trabajarán de corrido el 31 de diciembre

En comercios de diferentes rubros consultados por El Litoral, coincidieron en que hoy no abrirán sus puertas, pero sí trabajarán en horario corrido el martes 31. A diferencia de horas previas a la Navidad, sostienen que el consumo es menor, pero que ya están esperando las compras para Reyes.

En cuanto a las ventas, indicaron que fueron buenas, pero algunos señalaron que por el Día de la Madre vendieron más. El año, tuvo altas y bajas en la demanda, pero expresaron que no cayó de la misma manera que en el 2018.

“En Navidad vendimos muy bien todo lo que sea arbolito y los accesorios que lleva el mismo, además de juguetes para regalar. El domingo anterior tuvimos el local repleto y siguió así hasta las últimas horas previas a la Nochebuena”, comentaron desde el local de Ipri ubicado frente a la plaza Vera.

Respecto a la demanda actual, uno de los encargados contó a este diario que “esperamos un aumento en las compras desde el 2 de enero por los Reyes; ahora bajó la venta”. Este local no abrirá sus puertas hoy y el 31 trabajarán de corrido hasta las 18.

En Balby coincidieron con los horarios de atención y sostuvieron que hoy tampoco trabajarán a diferencia del domingo anterior. “Se vendió muy bien para Navidad, siempre la venta está más abajo que años anteriores. En enero vendemos bien por los turistas que visitan la ciudad y porque tenemos muchos hoteles del interior que son nuestros clientes y nos compran sábanas o toallas”, dijo el encargado del local ubicado por calle Junín.

En Moda Chic trabajarán los mismos días y horarios, en cuanto a la demanda indicaron que no fue muy buena pero esperan vender los productos para el verano como ser bolsos para la playa o gorros.

“Desde el día 23 de diciembre hubo muy buena venta, tardó bastante la gente en venir a comprar al centro en general. Se vendió más para consumo propio que para regalo porque la gente aprovechó la financiación que ofrecíamos, teníamos celulares desde los $6 mil”, contó uno de los vendedores de Celu Shop, local ubicado por Junín casi San Juan.

Tampoco abren sus puertas hoy y, el martes estarían sólo medio día. “La gente siempre compra a última hora, si bien teníamos financiación el cliente no busca lo más barato sí algo bueno a un buen precio, llevaron muchos celulares a unos $13 mil”, contó.

En cuanto a la demanda durante el año, dijo que “se vendió más para el Día de la Madre que para Navidad. Todo el 2019 costó mucho vender”, agregó a este medio gráfico.

En Ipri también comentaron que “en el año hubo meses de alta y baja, algunos días se vendía muy bien y otros no entraba casi nadie”. En Balby indicaron que “si bien siempre está en bajante en comparación con otros años no bajó en porcentaje tanto como en el 2018”.

Ahora sólo queda esperar las ventas por Reyes.