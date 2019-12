Nuevo pedido de justicia por el joven torturado por su padre

En la localidad de La Cruz se llevará a cabo esta tarde a las 19 una marcha pidiendo justicia por Juan, el joven con retraso madurativo que era torturado por su propio padre y que fuera rescatado por la Justicia, tras la denuncia de su hermana.

Se congregarán en la Plazoleta de Las Madres.

El joven fue rescatado de su propia casa tras haber sido torturado por un largo tiempo por su padre, quien lo “cuidaba”. El chico de 27 años, estaba esposado en una pequeña pieza y con la puerta con candado. No le daban de comer ni beber. Estaba en un estado deplorable y con visibles torturas.

Se trata de una nueva marcha, donde los vecinos saldrán a la calle para exigir Justicia. En dos ocasiones anteriores la comunidad se manifestó con pasacalles y gran convocatoria. En el hecho aseguran que el acusado es un ex policía que fue procesado por torturas a causa de los padecimientos de su hijo, pero el Juzgado de Instrucción, Correccional y de Menores Nº 1 de Paso de los Libres, no solicitó su detención.