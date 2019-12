Sin novedades de cambios en el gabinete provincial hasta marzo

Con los cambios que el gobernador Gustavo Valdés ya concretó en su gabinete, se prevé que no habrá nuevos nombramientos, al menos, hasta marzo.

Durante diciembre se concretaron los primeros cambios en el gabinete de Valdés.

El primero en asumir fue Carlos “Mono” Vignolo, quien volvió a ocupar su antiguo cargo de ministro secretario general de la Gobernación, que ostentó desde 2009 hasta 2017.

Luego fue el turno de Marcos Amarilla que desembarcó en el Instituto de Previsión Social y un día después la odontóloga Silvana Vega Bajo se hizo cargo de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria.

El ingeniero Claudio Anselmo se hizo cargo del Ministerio de la Producción y el viernes pasado Mario Piñeiro asumió con subinterventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico). Entre los nombres que se barajan para los cargos vacantes se mantiene la posibilidad de que Orlando Macció, ex secretario general del Consejo Federal de Educación, pueda ser el nuevo ministro de Ciencia e Innovación Productiva.

Hubo quienes desde el entorno del gobernador Gustavo Valdés minimizaron y hasta negaron la posibilidad. Lo cierto es que todo parece indicar que el mandatario no estaría apurado en cubrir esa vacante.

Por eso, no son pocos quienes aseguran que Valdés podría suspender los nombramientos hasta marzo. Otro que espera novedades es el ex diputado José Fernández Affur. El mercedeño también ocuparía un lugar en el equipo provincial, aunque se desconoce qué puesto.