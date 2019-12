El Rojinegro volvió a ganarle a Regatas y clasificó a la final

En un partidazo, San Martín le volvió a ganar el lunes en el parque Mitre a Regatas Corrientes por 96 a 95, en tiempo suplementario, para dar vuelta la serie de playoffs y clasificar a la final del Cuadrangular de primera división masculino de la Asociación de Básquetbol capitalina.

Tras el salto inicial, fue el Santo el que salió mejor al rectángulo de juego, con la puntería bien afinada desde el perímetro, dominando así rápidamente las acciones, para ponerse en 4 minutos 11-4 arriba. Sobre el cierre el Remero logró empatar el juego en 19, pero rápidamente una corrida de Méndez, y en la última jugada un gancho de Vallejos, cerraron el primer parcial 20-23 para la visita.

En el segundo período, se mantuvo la paridad, y el Remero pudo ponerse a un punto, 27-28 en 3 de juego, tuvo varias ofensivas para pasar al frente, pero nunca pudo aprovecharlas. Luego San Martín volvió a apretar el acelerador y logró escaparse en el marcador con un gran parcial de Méndez (9 en el cuarto), mientras que en Regatas fue clave la aparición de Turraca para mantener en juego al Fantasma. Así se cerró el primer tiempo con el Santo arriba 45-39.

Tras el descanso largo, la visita nuevamente volvió a pisar fuerte, y en 3 minutos de juego, pasó a ganar 53-40, con una buena racha de Alorda. Allí apareció primero Scacchi, luego Gauto, y Marcón con 4 puntos seguidos cada uno, y por último Turraca, que con una bomba del perímetro acercó a Regatas 55-58, cerrando de todas maneras el segmento la visita arriba por tres.

A partir de allí, todo fue sumamente apasionante. Regatas igualó en 71, con un goleo repartido; luego Scacchi metió un tapón a Vallejos y en la jugada siguiente anotó una bandeja para poner al Remero arriba por primera vez en el partido. El cierre fue no apto para cardíacos, ambos equipos se prestaban la ventaja, pasando al frente en cada jugada, y restando 5 segundos, con el marcador 80 a 79 para San Martín, Turraca fue a la línea para convertir uno de los dos tiros libres y forzar al suplementario.

En el tiempo extra, fue San Martín el que pasó rápidamente al frente 86-82, con un juego vertical por parte de ambos. En el marco de mucha paridad, Regatas logró reaccionar para pasar al frente en el último tramo del juego 95-94. Tras el minuto, y con 11 segundos por jugar, le doblaron la marca a Méndez, y Flores que no había tenido tanto protagonismo ofensivo, convirtió el doble para que el Rojinegro pase adelante a falta de cuatro segundos.

La última ofensiva de Regatas no prosperó y, de esta manera, los dirigidos por Diego Blanco jugarán la final del certamen oficial ante Colón, que barrió en su serie semifinal a Alvear 2-0.

Franco Méndez, en el equipo ganador, y Gastón Turraca, en el local, fueron los goleadores del juego con 25 puntos.