Intento de estafa con presunto premio del programa de Susana

Una mujer denunció haber recibido una llamada telefónica de una persona que le anunciaba haber ganado 150 mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Del otro lado del tubo, el desconocido se presentó como un productor del programa de Susana Giménez. Le dijo además que para poder acceder a esos premios debía realizar un depósito en un cajero automático, para lo cual le indicaría los pasos a seguir.

La receptora de la llamada, de apellido Velazquez, relató lo que le sucedió ante FM Sudamericana, y se explayó en los detalles del ardid con el objetivo de advertir a la población para que caiga en estos engaños.

Contó que el sujeto que se contactó con ella se presentó como Juan Pablo Fiorello, brindó un número de Cuil, de matrícula, la dirección del canal y el Código Postal.

El desconocido se desenvolvía con mucha fluidez y en todo momento le destacaba el premio del que fue merecedora.

“Un hombre me llamó a mi celular y me dijo que era beneficiaria de un premio de Susana Giménez de un sorteo del 15/8/2018”, contó Velázquez.

Añadió que el desconocido “me dijo que cuando esté en el cajero le tenía que mandar la palabra consulta y cajero.

Ahí él supuestamente me iba a dar un ticket y con ese ticket yo iba a sacar el celular en algún comercio cercano”, indicó.

Admitió que la situación le pareció muy rara y por ende dudó de la veracidad del presunto productor.

Señaló que “ya escuché muchas estafas así, por eso es que me llamó la atención, yo todos los días escucho la radio y escucho que pasan cosas así. El me preguntó en qué banco cobro y qué cobro, mucho no me iba a sacar porque sólo tengo una beca de Desarrollo Humano, pero igual me quería sacar las dudas”, relató.

En relación con los reiterados intentos o hechos consumados de estafas, lanzaron desde la Policía una serie de recomendaciones, como decir “no, gracias”, y si del otro lado presionan para extraerle información personal, ya sea de su número de tarjeta de crédito o de cuenta bancaria, cortar la llamada y contactarse con la dependencia policial más cercana.

Explican que a menudo los estafadores que operan por teléfono no quieren darle tiempo para pensar sobre sus argumentos de venta, “lo único que les importa es que usted diga sí”.

Usan frases como “usted ha sido especialmente seleccionado (para esta oferta)”.

O bien “usted se ha ganado uno de los cinco valiosos premios”; o “no es necesario que verifique la reputación de nuestra compañía con nadie...”, etc.