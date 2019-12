La UNNE mejorará su conexión a Internet

Los alcances de este beneficio quedaron registrados en un acuerdo de colaboración suscripto por la Rectora de la UNNE, profesora María Delfina Veiravé y el ingeniero Eduardo Terada, de la Gerencia de Operaciones Terrestres de ARSAT. A su vez, acompañaron Mabel Yanda, Secretaria General de Planeamiento de la UNNE y Martín García Rozas de la Gerencia de la entidad.

La UNNE pondrá a disposición de ARSAT el espacio físico en donde se levantará el nodo en el que se instalará el equipamiento de telecomunicaciones necesario para la prestación de servicios a modo de contraprestación.

Como parte del acuerdo, la UNNE se asegura un acceso a internet con capacidad de 760 Mbps simétricos mínimos; y una actualización anual del ancho de banda de un 10% con respecto al periodo anterior.

“Es un avance muy importante”, expresó la Rectora, profesora Delfina Veiravé. “De esta manera optimizaremos la provisión de internet para la institución, un insumo clave en estos tiempos para la actividad académica y científica”, expresó.

A cargo de ARSAT estarán las obras, provisión y tendido de la fibra óptica, como así también los equipos y la electrónica a conectar con el nodo de la empresa. Asimismo, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales brindará asesoramiento a la Universidad en los proyectos de tecnologías de la información.

Es el tercer acuerdo de este tipo que la empresa de telecomunicaciones firma con una universidad. Pero será la primera en que construirá desde el inicio la infraestructura edilicia de su nodo.

La Rectora Veiravé expresó su satisfacción de suscribir el acuerdo con una empresa de prestigio como ARSAT, una empresa nacional que asumió el compromiso de generar condiciones de igualdad en el acceso a internet en todo el territorio argentino. En sus laboratorios se han desarrollado con tecnología de punta los satélites geoestacionarios que el país tiene en órbita espacial.

El convenio de colaboración contempla además una arista académica-formativa. Al menos dos veces al año, técnicos de la empresa brindarán capacitaciones a personal de la UNNE, sobre tecnologías en la que está trabajando ARSAT. También se planificarán visitas de docentes, alumnos y personal especializado al Data Center que está localizado en Benavídez, provincia de Buenos Aires.

El acuerdo tendrá una vigencia de 10 años, prorrogable automáticamente por periodos sucesivos de 5 años, salvo notificación en contrario de cualquiera de las partes.

Un dato no menor en este convenio es la protección que se hará de la “información confidencial” tanto de la UNNE como de ARSAT. El documento firmado define a este término como toda la información que una parte transmite a la otra y que no es en general de conocimiento público incluyendo, pero no limitando a planos, especificaciones técnicas, modelos, muestras, herramientas, software, planes de negocios, productos, precios, información sobre marketing y ventas, listados de clientes, “know-how” y secretos comerciales.

El inicio de los trabajos para la construcción del nodo está previsto para principios del 2020 una vez que la empresa de telecomunicaciones y la UNNE den cumplimiento a los trámites administrativos que el convenio establece.