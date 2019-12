En el Paso estrenaron centro de ex combatientes y en Santa Ana las remodelaciones del Caps

Justo y necesario. La Provincia habilitó el 24º Centro de Ex Combatientes, esta vez para los de Paso de la Patria.

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, encabezó ayer el acto de inauguración del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Paso de la Patria, oportunidad en la que expresó su categórico respaldo a la causa Malvinas y a los que participaron en la contienda bélica.

En la oportunidad, el primer mandatario subrayó el gesto del vecino y ex soldado Juan Miguel Vallejos, tras la donación del terreno para que se construyera el edificio de sus camaradas. También felicitó al presidente de la institución local, Epifanio Alvídes, y al titular de la Dirección Malvinas Argentinas, José Galván, por el trabajo de reivindicar de manera permanente a sus camaradas y mantener viva la causa Malvinas en la comunidad correntina.

El esquema de la obra concretada responde a un conjunto de espacios sociales y servicios, integrando un salón de usos múltiples, con espacio principal, oficina administrativa, baños, cocina, quincho, jardín delantero y un mástil.

Al referirse al donante del inmueble, Valdés resaltó: “Se brindó a su patria con tan sólo 18 años, marcó su huella y decidió hacerla más grande al seguir brindándose a su comunidad. Este altruismo debe ser imitado por toda la comunidad”, explayó.

Por su parte, el propio Vallejos contó que “en este lugar lleno de lapachos floridos, donde planté mis raíces un día, Dios me habló al oído para iniciar este sueño hoy cumplido”. Y continuó: “Así fue que nacieron mis deseos de donar para mis camaradas este predio que, con entusiasmo y alegría, comencé a transitar cada paso para llegar a la concreción del mismo”.

Por otro lado, el intendente, Guillermo Osnaghi, también dio cuenta de que próximamente se enripiará el camino donde se encuentra el flamante centro, a partir de un trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio.

Crecimiento

Además, Valdés procedió a la inauguración de las obras de refacción y ampliación del Centro de Salud “María Auxiliadora” en Santa Ana.

A través de una inversión millonaria de la Provincia, las obras comprendieron la construcción de consultorios de pediatría, ginecología y clínica médica, al igual que cocina, dirección y sala de reuniones con baño, sala de lavado y esterilización, habitación de choferes con baño y cochera techada para ambulancia.

En tanto, el Ministerio de Salud Pública dispuso equipamiento para su funcionamiento, consistente en aires acondicionados, ventiladores de pared, mobiliario, balanza pediátrica y para adultos, camillas, carros de curaciones y fotósforo.

“Los nuevos servicios buscan poner al centro a la vanguardia de la salud local, ampliando sus prestaciones a las demandas de la ciudadanía”, manifestó el Gobernador, dejando en claro el propósito respecto a que las obras son “necesarias para una localidad en plena expansión”.

Asimismo, el mandatario elogió el crecimiento de la localidad que, además de sus pobladores, atrae turistas y visitantes “aprovechando la maravillosa paz y naturaleza que tiene, por lo cual consideramos necesario invertir en obras para acompañar al municipio”, consideró.

Al profundizar sobre el decidido apoyo de su gestión para con la comuna, traducida en innumerables obras, Valdés puso como ejemplo las del Ingenio, en respuesta a las demandas vecinales, siendo un “lugar que tiene vida propia y se va poblando”.

En este sentido, mencionó obras e inauguraciones en la comisaría local, en el Centro de Salud, con el respectivo cuerpo de profesionales médicos, en materia de infraestructura deportiva como lo fue en el estadio de fútbol y se refirió también al proyecto del Primer Ingenio para que la localidad pueda disponer de un museo, que apuntale el turismo y reafirme el patrimonio cultural e histórico.

Tras reconocer la labor de la directora del Centro de Salud, Laura Estigarribia, y de todo su equipo de trabajo Valdés señaló que “vamos a seguir invirtiendo en materia de salud con el objetivo de que todos los habitantes accedan de manera gratuita y tengan la posibilidad de mejorar su calidad de vida”, y acotó: “Para nosotros es fundamental que la gente acceda a vacunación, control de embarazo, atención clínica, odontología y primeros auxilios, entre otros servicios”.

La actividad dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la directora del Centro, Laura Estigarribia, quien, embargada por la emoción, agradeció el apoyo del Gobernador y de los distintos estamentos del Estado provincial.

“Es un sueño hecho realidad ver concretadas estas excelentes instalaciones, que significan dar una atención de calidad a la salud de los sanluiseños y toda la gente de zonas aledañas”, expresó.