El sector privado espera del nuevo ministro de Economía que reactive el consumo interno

El presidente electo Alberto Fernández dio a conocer ayer a los integrantes de su gabinete, por lo que se pudo confirmar que al frente del Ministerio de Economía estará Martín Guzmán, quien es especialista en reestructuración de pasivos externos y esta será su primera experiencia en la administración pública. En este marco, referentes del sector privado de Corrientes hablaron de las expectativas que tienen tras los anuncios que prometen un impulso al mercado, aunque son precavidos ante otras posibles medidas, como las retenciones.

“Lo que conocemos del nuevo ministro lo sabemos por los medios de comunicación. Creo que tiene una importante capacitación. Hay que apostar a su gestión enfocada a la renegociación de la deuda externa y achicamiento del superávit fiscal. Me parece también muy importante quien está al frente del Ministerio de la Producción, Matías Kulfas”, dijo a El Litoral el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr), Gustavo Ingaramo.

En este sentido, remarcó la “necesidad de apertura del desarrollo y búsqueda de soluciones paliativas de pequeñas y medianas empresas”. Además, indicó que se debería tener algún tipo de reconocimiento para bajar costos laborales, aunque no de sueldos ni achique de personal, pero sí en cuanto a impuestos, por ejemplo.

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Daniel Filigoi, sostuvo: “Los primeros cien días son muy importantes. Esperamos que se inyecte dinero y que los costos no se trasladen a los precios de los productos para que, a la vez, se genere empleo. Si vuelven a subir bienes y servicios, vuelve la inflación. Por eso es importante generar buenas expectativas”. Por otra parte, se mostró cauteloso ante las restricciones que podría aplicar el nuevo gobierno nacional.

“Tenemos, por un lado, una sensación de esperanza y buena predisposición para colaborar con el Gobierno, desde la FEC vamos a acompañar en las reuniones y convocatorias que hagan desde Nación. Según los trascendidos, habrá un esquema de reactivación de la economía basado en el consumo interno como método para traer alivio al mercado”, expresó quien fue elegido como presidente de la FEC hace una semana.

Luego, indicó que hablan también de restricción macroeconómica, “la mayoría son una prolongación de lo que viene pasando en Argentina en los últimos años, venimos con un déficit fiscal alto”. “Se debe inyectar dinero y no trasladar a los precios de bienes y servicios, tiene que haber un incentivo al consumo interno”, dijo.

El referente económico se refirió a retenciones a exportaciones como una alternativa. “No comparto las retenciones a exportaciones”, afirmó y remarcó la importancia de dar un valor al sector agropecuario y de aplicar medidas que favorezcan a economías regionales. “Debemos recuperar un saldo positivo de la balanza comercial”, resaltó.