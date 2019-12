Francia paralizada: chalecos amarillos coparon las calles

En la huelga indefinida en Francia, el protagonismo lo tuvieron ayer los camiones que bloquean las rutas y los chalecos amarillos, que han iniciado su marcha en París, desde Bercy, en las cercanías del Ministerio de Economía hacia la puerta de Versalles.

La otra manifestación es de la CGT y los estudiantes. La diferencia es que esta segunda movilización manifiesta contra el desempleo y la precariedad social y de los estudiantes. Hay tensiones y un gran desplazamiento policial en París. Los ultrarradicales chalecos amarillos provocan a las fuerzas de seguridad y tratan de abandonar el trayecto autorizado, pero hasta primera hora de la tarde no había violencia.

En conjunción, los ferroviarios votaron ayer “la ampliación de la movilización más fuerte desde el lunes”, en una reunión convocada por la CGT en su sede de Montreuil. Serán los transportistas los que decidirán si el gobierno modifica o no la cuestionada reforma jubilatoria, si reconducen o no la medida de fuerza hasta doblarles el brazo, como hicieron en 1995. Los trenes y los metros estuvieron desiertos en París ayer.

Los camioneros decidieron sumarse a la medida de fuerza en operaciones “caracol”, que bloquean las rutas en los alrededores de París y otras regiones de Francia. Para ellos, la batalla es fiscal. Su objetivo son los camiones extranjeros, especialmente de Europa del Este, que compiten por ellos en el mercado internacional y no están sometidos a la mismos tributos que los franceses. Protestan contra el alza del gasoil, decidida por el gobierno por razones ecológicas. Pero que hace que los camioneros franceses y sus empresas dejen de ser competitivos en el mercado frente a países que no tienen ni los aumentos ni las tributaciones francesas.

Una docena de regiones francesas y las principales autopistas ya están afectadas. En los alrededores de París, en Toulouse, en Normandía, en Aix en Provence, en la ruta A8, que vincula Italia con Francia, en la AI, que lleva al aeropuerto Charles de Gaulle, estaba todo bloqueado. Enormes embotellamientos. A ellas se suman las refinerías en huelga ahora. Hay 12 depósitos petroleros bloqueados también y escasea el combustible.

En Seine et Marne, a pocos kilómetros de París, los bloqueos ya han comenzado, en coordinación con todos los sindicatos. Largas colas de camiones están detenidos sobre la izquierda de la ruta mientras se permite pasar a los vehículos, que avanzan lentamente en medio de un fenomenal embotellamiento. Todos están preparados con agua, comida y mantas para la larga espera.

Los camioneros franceses dejan pasar los vehículos particulares, pero frenan los camiones. No hay divergencias entre los sindicatos de camioneros frente a esta filtración. Es muy difícil avanzar en las rutas. Toma horas hacer 20 kilómetros.