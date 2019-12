Remiseros advierten que toda suba de tarifa no rinde, porque se elevan costos

Ante un posible incremento de la tarifa mínima del servicio de remis que hoy vale $54,50, los choferes sostienen que las subas son poco redituables, ya que esto genera el aumento del precio de las base y del alquiler del auto. También alegan que estas medidas afectan negativamente la demanda.

Ante la incertidumbre de las próximas horas en materia económica, dado el recambio del Gobierno nacional y un posible nuevo incremento en los precios de los combustibles El Litoral consultó a Juan Castillo de la Asociación de Remises de Corrientes sobre una nueva suba del costo del servicio y dijo que “vamos a esperar las definiciones a nivel nacional para avanzar, pero estimamos que la tarifa no superaría los $60, a pesar de que el precio homologado es de $65”.

Se debe señalar que la bajada de bandera se elevó de $50 a $54,50 hace un mes. Mientras que los trabajadores del sector al ser consultados sobre el tema indicaron a El Litoral que este tipo de medidas no son redituables.

“Sucede que también se incrementan los costos de la base y el alquiler de los autos, por lo que quedamos en una situación peor, porque también afecta la demanda”, indicó uno de los choferes del servicio de remis.

“Nosotros pedimos que suba el precio de la bajada de bandera, pero que se mantenga el costo anterior en el kilometraje”, comentaron.

“En el mercado hay 31 firmas que brindan el servicio y los choferes pueden elegir con quién trabajar”, explicó Castillo sobre estos incrementos que forman parte de los egresos del servicio.

“Los costos de la base por día oscilan entre los $80 y $300, mientras que el alquiler de los coches mas allá de que es un convenio particular y que depende de muchos factores va desde entre los $600 a $1.100” detalló y agregó que “estos precios dependen mucho de acuerdos individuales, porque hay promociones por pago adelantado, bonificaciones y compensatorios como cuando no abonan base durante un feriado o domingo”.

Combustible

Parecería que el sector de los remiseros logró encontrar un paliativo en materia de insumos del servicio, dado que un gran número de coches utiliza el Sistema de Gas Licuado de Petróleo de uso Automotor (Glpa) que tiene un costo de $31,12 por litro en detrimento de los combustibles que hoy valen cerca de $60.

“Del total de 3.100 coches aproximadamente 2.200 cuentan con Glpa reduciendo en promedio un 40% del gasto en este sentido”, dijo Castillo.

En tanto, desde el sector de los trabajadores indicaron que “por día un coche que usa combustible gasta un poco más de $1.000 usando el aire acondicionado, mientras que los que usan Glpa gastan $400”.

Castillo por su parte, sostuvo que en un día promedio los coches que usan combustible gastan $1.300 aproximadamente a diferencia de los que utilizan gas que insumen unos $700 más $100 pesos de nafta que deben adquirir para darle arranque al sistema.