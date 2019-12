Recuperaron el salario de estatales en más del 40% y todavía no se define si habrá bono

Por décimo año consecutivo, el Gobierno provincial anunciará hoy la canasta navideña y se esperan novedades respecto a la posibilidad del otorgamiento a los estatales de un plus extraordinario de fin de año.

Las expectativas persisten por dos razones. Por un lado, considerando los antecedentes: a principios de diciembre de 2018 se lanzaba la canasta navideña y en el mismo acto se daba a conocer la decisión de pagar un bono de $6.000 para activos y pasivos, en dos tramos.

La primera cuota fue de $2.500, y se cobró con el aguinaldo en diciembre y la segunda, de $3.500, abonada en enero.

El segundo motivo tiene que ver justamente con las declaraciones del mandatario provincial que a fines del mes pasado fue consultado sobre la posibilidad de otorgar un adicional extraordinario y dejó en claro que lo iban a evaluar.

“No lo descarto pero tenemos que mirar un poco las incorporaciones que estamos teniendo de recursos”, dijo entonces el titular del Poder Ejecutivo.

Igualmente aclaró “ya no estamos pensando en el plus sino viendo cómo arrancamos el año y ver cómo podemos ayudar a las familias correntinas pero si está a nuestro alcance vamos a hacer el análisis. Seguramente vamos a ver cuánto da la Nación, si lo hace, vamos a ver”, insistió.

De cualquier manera, con o sin extra, desde la Provincia aseguran que se realizó un gran esfuerzo para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Hubo varios anuncios durante el 2019. El primero fue en marzo, definiéndose cuatro tramos para las mejoras de sueldos y adicionales (marzo, julio, septiembre y noviembre).

Después de la devaluación del peso argentino y la fuerte aceleración inflacionaria que golpeó al país días después de las Primarias de agosto, el Estado provincial avanzó con nuevas medidas salariales. A mediados de ese mes, elevó el monto de uno de los plus (en septiembre pasó de $1.300 a $2.500), y se resolvió que la última cuota, que se anunció inicialmente para noviembre, se adelantaba para octubre.

En septiembre también hubo anuncios. Se mejoró el último tramo programado para octubre, que pasó de 5% a 10%.

De acuerdo al balance realizado por la administración provincial, los incrementos salariales fueron de entre el 45% y 63%, destacando que la recuperación del salario real fue por encima de la inflación.