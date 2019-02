Hantavirus: no tendrán que suspender las clases ni las elecciones en Chubut

El ministro de salud de Chubut, Adrián Pizzi, aseguró que “las actividades sociales irán recuperándose normalmente durante febrero, por lo que no vemos que la contingencia por hantavirus obligue a la suspensión del proceso electoral ni tampoco postergue el inicio del ciclo lectivo”.

La definición fue brindada ayer durante una exposición abierta al público que se realizó en la sala de audiencias de la legislatura del Chubut, ante la presencia de integrantes del superior tribunal de justicia encabezados por su presidente, Alejandro Javier Panizzi, quien a su vez integra el tribunal electoral que se constituyó para dirigir los comicios que tienen como fecha de las Paso al 7 de abril y las generales para el 9 de junio.

“Hace 24 días que no se dan más casos por hantavirus y el número de aislados está bajando de casi 100 a 30 este viernes, por lo que no vemos razones objetivas para suspender el proceso electoral en marcha ni para posponer el inicio del ciclo lectivo”, que comenzará el 6 de marzo, aunque técnicamente el brote se daría por finalizado de manera oficial recién el lunes 11 de marzo, cuando se cumpla el ciclo epidemiológico.

Las explicaciones del ministro fueron tomadas como un adelanto del informe oficial que la cartera de salud debe remitir al Tribunal Electoral Provincial en respuesta a un oficio que se le remitió para saber si están dadas las condiciones para llevar adelante el proceso electoral. Esto es fundamentalmente en la zona de la cordillera chubutense, ante un pedido del Partido Justicialista de la provincia.

El apoderado del PJ distrito Chubut, Blas Meza Evans, había pedido “la suspensión del proceso electoral en marcha” en razón de la “pública y notoria existencia de una epidemia de hantavirus”.

Chubut es una de las provincias que decidió separar y adelantar las elecciones provinciales de las nacionales, y convocó a comicios para el 7 de abril próximo para elegir gobernador, vice, diputados provinciales, intendentes y concejales, fecha en que se realizarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), para llevar adelante las generales el 9 de junio.

De acuerdo con ese cronograma electoral, las fuerzas políticas chubutenses tienen tiempo hasta el 16 de febrero para definir candidaturas e inscribirlas ante el Tribunal Electoral, por lo que cuentan con un par de semanas para “cerrar” las listas y con menos tiempo aún para la inscripción de frente electorales, que opera el 6 de febrero.