Los salarios, 17% abajo de la inflación hasta noviembre

El índice de salarios aumentó en noviembre pasado un 2,9% en promedio, contra una inflación minorista del 3,2%, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). No obstante, en el acumulado al penúltimo mes del 2018, la diferencia entre ambos guarismos es de 17%.

Este resultado se obtuvo luego de que el índice de los salarios privados aumentara un 2,6%, el de los trabajadores del Sector Público un 2% y el de los No Registrados un 5,3%.

Cuando aún falta registrar las variaciones de diciembre del 2018, el acumulado del año pasado mostraba al índice de salarios con un aumento del 26,6% contra una inflación del 43,9%, destacó el organismo.

Entre enero y noviembre, el índice de salarios del sector privado aumentó 28,3%, el de los trabajadores del sector público, 27,2%, y los “no registrados”, 21,5%.

Con una inflación del 48,9% entre noviembre del 2018 e igual mes del 2017, la suba en el sector privado fue del 29,2%, el Público 27,8%, los trabajadores “en negro” 25%, con lo que el índice promedio avanzó 27,9%.

A comienzos de mes, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, aseguró que la discusión de la pauta salarial para este año “se basa en la capacidad de absorción de cada sector. Un sindicato puede pedir el 45%, pero si el sector lo acepta y no lo puede absorber por rentabilidad o precios, impacta en el empleo”.

Sica, en declaraciones al diario Perfil, estimó que a la hora de las negociaciones salariales “el sindicato va a mirar también las dos variables, ingreso y empleo. Nosotros decimos que con mayor estabilidad de precios, prefiero cláusulas de revisión y no gatillo. Si firmás en enero, ponés cláusula de revisión a seis meses”.

En ese sentido, las empresas que participaron de la Encuesta de Remuneraciones, que realiza la consultora Pricewaterhouse Coopers Argentina (PwC Argentina), indicaron que los incrementos salariales para este año rondarían entre el 26% y el 29% promedio, casi a la par de lo que el mercado prevé de inflación para este año, según el relevamiento del Banco Central.

De allí que la firma planteó en su informe “un escenario poco optimista” para 2019 en materia de compensaciones y beneficios y consignó que la brecha negativa que resultó en 2018 entre inflación y salarios “no se podrá recuperar en el corto plazo”.

La encuesta que relevó la opinión de 170 organizaciones y permitió la tabulación de 278 puestos resaltó que “después de un 2018 en el que la mayoría de los salarios quedaron por debajo de la inflación, las perspectivas del 2019 no son de lo más alentadoras”.

Según la muestra el año 2018 cerró con ajustes salariales promedio de entre el 27 y 28%, aunque en algunos casos se logró otorgar un porcentaje adicional a manera de adelanto de los incrementos del 2019.