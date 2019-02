Claudio Polich será el nuevo ministro de Obras Públicas y asumirá mañana

El subsecretario de Coordinación de Entes Descentralizados, Claudio Polich, asumirá como ministro de Obras y Servicios Públicos de la Provincia. Lo hará mañana en Casa de Gobierno, según lo programado, tras el regreso del gobernador Gustavo Valdés de su viaje a Buenos Aires.

El ex edil de Capital, quien compartió banca con el ahora mandatario provincial, reemplazará a Bernardo Rodríguez, quien presentó su renuncia la semana pasada. El ex funcionario y ex interventor del Invico alegó que lo impulsaron razones personales, decisión que tomó luego de la salida del subsecretario del área, Miguel Tombolini, quien habría tomado la decisión de acogerse al beneficio jubilatorio.

Según confirmaron a El Litoral, Polich asumirá esta semana en Casa de Gobierno, aunque vale aclarar que oficialmente no se dio a conocer el decreto de nombramiento. El funcionario mantendrá hoy una reunión de trabajo con Valdés para ir diagramando los principales ejes de la gestión.

El mandatario provincial estuvo ayer en Buenos Aires realizando diversas gestiones, motivo por el cual no se habría oficializado la decisión del nombramiento de Polich. Su antecesor en Obras Públicas habría renunciado por “motivos personales” y para dedicarse de lleno a su actividad privada, ya que tiene una empresa de transporte de materiales.

El ex concejal, por su parte, diagramó la Subsecretaría de Entes Descentralizados en 2014 y mantuvo un fuerte contacto con Valdés desde el inicio de la gestión del sucesor de Ricardo Colombi en la coordinación de obras viales en Capital. Bajo su dirección se articularon trabajos de entidades como Vialidad Provincial, Invico, el Ente Regulador del Agua y la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).

El nuevo ministro deberá dar impronta a un presupuesto de más de 563 millones de pesos. Según el Presupuesto 2019, las obras que deberá encarar el flamante titular del área son: educación, social y deportivo; cultura; salud; culto y seguridad.

En lo que refiere a educación deberá avanzar con obras en Capital e interior por más de 61 millones de pesos. En ese marco, destinarán 8 millones a la construcción de la Escuela N° 22 de Colonia Progreso, en Bella Vista. También destinarán 1.676.000 pesos al Jardín de Infantes N° 16.

Otros 5.894.000 pesos serán para el Instituto Superior de Servicios Sociales y 4.452.000 pesos para el Centro de Educación Física N° 17, de Capital. Para el rubro culto, social y deportivo se destinarán 90 millones de pesos, que incluyen la realización de obras emblemáticas: 15 millones para la Capilla Inmaculada Concepción del Paraje Perichón.