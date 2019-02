Esquina: en el centro de salud elaboran informe para investigar un fallecimiento

Tras el reciente fallecimiento del trabajador de prensa de Esquina, Sergio Fernández, desde el Hospital San Roque se solicitó un informe para investigar dicho deceso.

Por presuntas versiones que indicaron que la muerte se produjo en el nosocomio, su director, Leandro Ramírez requirió precisiones formales a su personal.

“Cuando hay un fallecimiento tan abrupto e inesperado, uno se pone a pensar qué se hizo, qué no se hizo, cuál fue la causa, también hay dichos que distorsionan la verdad, que se agregan cosa que no eran”, declaró y agregó que “como director del hospital quiero transmitir a toda la gente los datos certeros, los que están y sobre lo cual uno se fundamenta”.

En diálogo con TN Esquina, el profesional confirmó que “pedí un informe a todo el personal que trabajó ese día sobre este tema, desde la mañana, los médicos de guardia, los enfermeros que estuvieron a la mañana y a la tarde, del chofer de la ambulancia”.

Expresó que “los datos que tengo registrados en la historia clínica, son que el paciente ingresa sin signos vitales, fue evaluado por la doctora de guardia, quien constató la ausencia de signos vitales y le transmitió a los familiares”.

Por otro lado, comentó que “escuché versiones de que él vino, que estuvo y justamente pedí informes, junto con el Ministerio, para elevar a las autoridades que corresponda; quiero ver quién lo vio, cómo fue la atención, con quién habló”. Por lo que manifestó que “hay personas que van a presentar por escrito, para tener datos precisos, para ser respetuosos en este tema. Uno no sabe cómo podría haber sido el desenlace de lo que pasó”.

Al respecto aseveró que “uno tiene que evaluar qué relación tiene esto con el funcionamiento del hospital. Por eso justamente estoy haciendo las averiguaciones, formalizando todo esto para tomar todas las medidas que sean necesarias, en el caso que haya un responsable.

Eso todavía no me toca definir a mi, es una investigación que tiene su tiempo y eso iremos determinando a medida que se vayan presentando estos informes”, sostuvo.