Lavalle: 10 años preso por apuñalar a su mujer

El Tribunal Oral de Goya condenó ayer a la mañana a 10 años de cárcel a un hombre acusado de apuñalar a su ex pareja.

El sujeto, oriundo de Lavalle de apellido Piedrabuena, fue acusado de asestarle tres puñaladas a su ex pareja el 8 de octubre del 2017 y por ello los camaristas lo hallaron penalmente responsable del delito, “Tentativa de homicidio calificado por haber mantenido relación de pareja con la víctima”.

Concluido el proceso judicial, fue condenado a 10 años de prisión, que deberá cumplir en una cárcel de la ciudad de Corrientes.

De acuerdo con el portal TN Goya, el agresor el día del ataque habría sorprendido a su pareja con otra persona.

Luego de las rondas testimoniales y la deliberación de los jueces, en horas del mediodía de ayer, el presidente del Tribunal Goyano, Angel Duarte, leyó la condena que resolvió que Piedrabuena siguiera detenido en la Unidad Penal N° 8 de Goya hasta que la sentencia quede firme.

Posteriormente, el tiempo que le reste deberá cumplir en una cárcel de la ciudad de Corrientes.

Afirman las fuentes que el encartado, de unos 30 años aproximadamente, apuñaló a la mujer que era su ex pareja. La señora recibió heridas punzocortantes en tres partes del cuerpo de un arma blanca.

De la investigación se desprende, además, que se enteró de que su ex pareja había comenzado a rehacer su vida.

Esto lo habría atormentado y fue en busca de la víctima. Ella, junto con los hijos que tienen en común, vivía en la casa de un familiar.

El momento en que el hombre irrumpió en la propiedad, habría encontrado a su pareja con otra persona, lo cual generó el sangriento hecho.