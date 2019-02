Preocupación por riesgo de derrumbe en la Escuela Especial “Tobar García”

“Prohibido pasar, peligro de derrumbe” advierte un cartel que se colocó en uno de los patios de la Escuela Especial Nº 1 “Carolina Tobar García”, donde el sábado un eucalipto cayó sobre el techo y causó daños que repercuten en todo el edificio escolar.

Tras ese incidente, Infraestructura Escolar hizo un relevamiento de los daños para delinear soluciones y, según indicaron, se están ajustando detalles para empezar a trabajar la semana que viene.

No obstante, entre la comunidad educativa emerge la preocupación por dos cuestiones: las grietas se profundizaron en el techo de una de las aulas y conviven con una instalación eléctrica deteriorada; por otro lado, sienten que el riesgo de derrumbe está latente debido a que en la zona hay dos árboles que también se encuentran inclinados.

Entre tanto, los directivos de la institución decidieron poner carteles de advertencia en la zona, que por el momento se encuentra comprometida estructuralmente, e inhabilitaron esos espacios.

Al respecto, la vicedirectora del turno tarde, Silvia Medina, comentó a El Litoral: “La caída del eucalipto dañó el frente de la escuela, el techo de uno de los salones y parte de la instalación eléctrica. Nosotros tuvimos que poner barreras porque tenemos temor de que se desmorone el techo. Además, consideramos que las aulas de arriba (primera planta) también se encuentran en riesgo ya que hay dos árboles que se encuentran muy inclinados. Nuestra situación es alarmante en todos los aspectos. Mientras tanto, estamos buscando espacios para realizar la inscripción porque no nos sentimos seguros dentro de nuestra escuela. Además, hay que considerar que trabajamos con estudiantes muy chicos y niños con capacidades especiales”.

Escuela

La institución educativa desde hace varios años que se encuentra rodeada de eucaliptos de más de 40 metros de altura, los cuales nunca fueron podados.

“El árbol que destruyó el techo el sábado pasado medía unos 40 metros y hay dos, incluso más grandes, que también se encuentran inclinados. Desde hace 16 años que pedimos que los corten o que vengan a podar las ramas, pero no obtenemos soluciones concretas. Infraestructura realizó el relevamiento para brindarnos una respuesta y el Municipio vino a observar, pero nos dijeron que necesitaban una grúa más grande y que no disponían de la misma”, precisó una docente.

Debido a que la institución escolar no cuenta con los medios económicos para pagar una grúa apta para realizar la poda, retomaron el pedido al Municipio. Una solicitud hecha también por los vecinos de la Escuela “Tobar García”, ya que uno de los árboles se inclinó hacia una residencia adyacente.

Infraestructura

El director de Infraestructura Escolar, Eugenio Breard, al ser consultado por la situación de la Escuela Especial Nº 1, explicó: “Fuimos el martes a corroborar los daños y la semana que viene empezaremos con los arreglos. Los trabajos que tenemos previsto los iremos realizando de a poco. No se trata sólo de cortar los árboles, tenemos pensado arreglar la cubierta que está muy dañada y todo lo que se encuentre afectado”. Debido a la precaria situación edilicia, los arreglos de dicho establecimiento se incluirían en la lista de escuelas que están intervenidas con obras.