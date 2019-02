El Gobierno provincial activa agenda de campaña para tres turnos electorales

Sin BUE, sin boleta única y con sistema tradicional

Pese a que en 2017 se realizó una prueba piloto en la que se implementó la Boleta Unica Electrónica en dos escuelas de Capital, desde entonces nada se ha vuelto a mencionar sobre el novedoso sistema que permitió un votación ágil y un conteo veloz.

Todo indica que no habrá cambios este año y que se votará con el sistema tradicional: boleta blanco y negro.

En las elecciones provinciales tampoco podrán participar los menores de 16 y 17 años. Habrá que volver a esperar dos o cuatro años más.

La paridad de género no regirá en las elecciones provinciales ya que la Legislatura no avanzó en la sanción de la norma.

Sí entrará en vigencia para la elección de los cuatro diputados nacionales, es decir, dos candidatas de cada lista tendrán que ser mujeres.