Puesteros de Ex Vía: alistan una movilización hacia Casa de Gobierno y la Municipalidad

A poco menos de dos meses, los puesteros de Ex Vía, ante la falta de respuestas, concurrirán mañana a Casa de Gobierno y la Municipalidad a fin de solicitar créditos y asistencia en lo referente a seguridad e infraestructura con el objetivo de poder seguir trabajando tras el incendio que se produjo a mediados del mes de diciembre del año pasado en el paseo de compras junto al Mercado de Productos Frescos.

En este contexto, El Litoral consultó a Norma Zabala, una de los 83 comerciantes que resultaron damnificados por el incendio y dijo que “el lunes (por mañana) vamos a ir a Casa de Gobierno y a la Municipalidad para que nos den alguna solución. A nosotros nos llama la atención la falta de solidaridad de esta gente. Hay plata para todo, pero no para nosotros queremos ayuda para seguir trabajando”.

En cuanto a las ventas también se pudo saber que los números no prosperan por la escasa mercadería, por lo que demandarán créditos como lo hicieron con los feriantes de la rotonda de la Virgen, como también seguridad e iluminación en la zona.