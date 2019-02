Redrado pronosticó una inflación del 31% para 2019

El economista Martín Redrado ubicó ayer en el 31% la inflación anual de 2019 y agregó que desde la Fundación Capital, que él encabeza, no esperan crecimiento de la economía dado que la caída del PBI sería del 1,4%.

Además, señaló que la proyección de inflación de su fundación recién empieza “a bajar a niveles ‘normales’ de un 2% mensual a partir de junio y esto nos va a llevar a un inflación del 31% en ese año medido diciembre contra diciembre. La cual sigue siendo altísima”.

Entrevistado por radio Mitre, Redrado analizó que los meses siguientes seguirán dando niveles altos de inflación debido a la suba del transporte y de servicios y apuntó que “probablemente febrero (se ubique) cerca del 3% y los meses siguientes con la vuelta al colegio esté entre 2,5% y 3% y, paulatinamente, el Gobierno con alguna picardía política va a dejar de generar aumentos a partir de mayo, por lo cual en julio en adelante le permitiría llegar a niveles normales que igual son altísimos, del 2% mensual”.

Al mismo tiempo, advirtió que “este año no va a haber crecimiento económico, la proyección es de una caída del PBI todavía de 1,4%”. Redrado señaló que la economía argentina no crece desde el 2011 y agregó que “no crece el producto per cápita”.