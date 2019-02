Un triunfo radical en el análisis provincial

El diputado nacional Daniel Kroneberger (UCR) venció ayer al ex secretario de Deportes Carlos Mac Allister (PRO) en la interna de Cambiemos La Pampa. El radical logró una amplia diferencia en los comicios y será el candidato a gobernador del espacio que lidera el presidente Mauricio Macri.

Sin dudas esta primera contienda electoral en el país será analizada por el radicalismo local y sus socios de Cambiemos. La influencia del resultado en el ámbito correntino ya será otra cuestión por verse en detalle.

También es cierto que la participación electoral en La Pampa fue ayer muy baja, según destacaron desde los búnkers de ambos candidatos. El ex jugador de fútbol reconoció la derrota a través de las redes sociales y adelantó que acompañarán la candidatura de Cambiemos en las elecciones generales.

Desde el radicalismo señalaron que el resultado de la interna “es una muestra de que los candidatos al estilo (Miguel) ‘Del Sel’ no sirven”, en referencia a la candidatura del humorista e integrante del grupo Midachi a la gobernación de la provincia de Santa Fe en dos oportunidades.

En esa línea, agregaron: “Esperamos que sea una clara señal para el Gobierno y que crean más en la fortaleza de los candidatos radicales”.

Kroneberger se enfrentará al candidato peronista Sergio Ziliotto, que es impulsado por el actual gobernador Carlos Verna, en las elecciones generales del 19 de mayo. En ese duelo el legislador intentará terminar con los 35 años que el peronismo lleva gobernando la provincia.

Mac Allister, el candidato que tuvo el respaldo del Gobierno nacional, no pudo hacerse fuerte en los distritos más importantes de la provincia y perdió por un margen amplio en el interior pampeano.