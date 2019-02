Boca Unidos cayó ante Sarmiento y sigue en el fondo del octogonal

Las aspiraciones de Boca Unidos de ingresar al Pentagonal Final que definirá al campeón y primer ascendido del Torneo Federal A a la Primera B Nacional se van esfumando. Anoche el equipo correntino no pudo hacer valer su localía, ni tampoco el hombre de más que tuvo durante todo el segundo tiempo, cayendo finalmente ante Sarmiento de Resistencia por 2 a 1.

El partido, correspondiente a la tercera fecha de la segunda fase del Octogonal B del certamen, se jugó a un ritmo frenético y con gran intensidad.

El resultado se abrió en la primera llegada a fondo de la visita, en el inicio del juego. Corrida por la franja derecha de Cañete, que superó en velocidad a Mbombaj, luego dejó atrás a Baroni, y metió en profundidad para la diagonal que le marcó Silba, quien punteó ante la salida de Crivelli para hacer descansar la pelota en la red, marcando el 1 a 0 para Sarmiento.

Con el resultado a favor, el Decano se hizo dominador del juego ante un Boca Unidos que acusó el impacto de comenzar perdiendo. El equipo dirigido por Raúl Valdéz se respaldaba en esos minutos en una sólida tarea defensiva, un buen trabajo tanto de Alarcón como de Cevasco en la mitad de la cancha, y arriba la potencia intimidante de Silba y la velocidad desequilibrante de Cañete.

El delantero chaqueño dio muestras de que era su noche, cuando ensayó un remate de media distancia que se fue muy cerca del arco correntino.

La única aproximación del equipo aurirrojo en el primer tiempo llegó por un error en la salida de la visita. La pelota fue interceptada por Fabro, lejos el mejor en Boca Unidos, quien sacó un tiro recto que Carrera, la figura de la cancha, no tuvo problemas en controlar.

De una infracción a Cañete, cerca del área, llegó el segundo gol de la visita. Del tiro libre se encargó Fernández, quien sacó un zurdazo por sobre la barrera que hizo estéril la estirada de Crivelli. Iban sólo 17 minutos de juego y Boca Unidos ya estaba 0-2 abajo.

El equipo de la ribera estuvo cerca de descontar de una pelota parada. Córner desde la izquierda que pasó por todo el frente del área, y del otro lado llegó destapado Cáceres, quien remató totalmente desviado desde inmejorable posición.

Más allá de intentar, a Boca Unidos le costó generar juego, principalmente porque los laterales-volantes Mbombaj y Godoy no aportaban en función de ataque, y también perdían en el retroceso defensivo.

Pasada la media hora, Palma se despegó muy bien de su marca, se internó en el área y sacó un centro que Cáceres remató exigido, yéndose la pelota desviada.

Sarmiento era mucho más práctico. Con la ventaja a su favor, se dedicó a esperar bien plantado en su campo, y cuando recuperaba la jugaba larga para que aguante el “Tanque” Silba, y este descargue hacia los volantes, o bien para que Cañete haga la diferencia. De una combinación entre ambos casi llegó el tercero, pero la pelota salió cerca tras una media vuelta del desequilibrante delantero.

En la última jugada del primer tiempo, con la visita adelantada luego de una pelota parada a favor llegó el contraataque de Boca Unidos a través de Medina, que fue cruzado por Berlo, quien como ya estaba amonestado, se tuvo que ir expulsado.

En el inicio del complemento ambos técnicos dispusieron variantes. En el local, Carlos Mayor dispuso los ingresos de Niz y Larrasabal en lugar de Schweizer y Mbombaj, los que determinaron varios cambios posicionales; en tanto que Raúl Valdéz ordenó su defensa con la entrada de León por Fernández.

Desde el primer minuto, Boca Unidos dispuso a voluntad del dominio del terreno y la pelota. Sarmiento se recostó sobre su campo, y rápidamente decidió defender con dos líneas de cuatro, ya que antes del cuarto de hora Valdéz decidió sacar a Cañete (delantero), quien fue reemplazado por Piz (mediocampista), quedando como “Llanero Solitario” Parera, que entró por Silba.

El problema fue que el equipo correntino no supo cómo hacer para entrarle a Sarmiento, exagerando de los centros, que en la mayoría de los casos fueron rechazados por los hombres visitantes.

Veinte minutos tardó el equipo aurirrojo para generar una chance concreta de gol, cuando Niz recogió un rebote y sacó un remate cruzado que Carrera se esforzó para desviar al tiro de esquina.

Luego de un cabezazo recto de Cáceres y un tiro débil de Fabro, el local volvió a llegar con peligro cuando el “diez” metió un taco en el área para Niz, quien sacó un remate que fue tapado entre su defensor y el arquero Carrera.

Sarmiento, que prácticamente renunció a atacar en el complemento, llegó en un contraataque desperdiciado por Quiroga, quien libre de marcas sacó un remate que se fue ancho.

Ya con Ledesma en cancha (reemplazó a Ricardone), el local pudo alcanzar el descuento a los 39 minutos. La jugada se inició en un centro de Godoy que sobró a León y Cáceres, y recogió ingresando por el segundo palo Larrasabal, quien definió con un zurdazo que ingresó por el medio del arco.

Dos minutos después, Carrera se convirtió en héroe, al desviar al tiro de esquina un tiro libre de Fabro que se metía contra el ángulo superior izquierdo.

En el final, todo fue confusión en el local. Boca Unidos se cegó en su búsqueda del empate y facilitó el trabajo defensivo de su rival con una lluvia de centros frontales buscando la cabeza salvadora de Cáceres, mientras que la visita tuvo incluso algo de resto para sostener la pelota y esperar así el pitazo final del árbitro para llevarse tres valiosos puntos hacia Resistencia.

Con un punto cosechado en tres juegos, la situación de Boca Unidos es crítica, ya que tiene la obligación de sumar la mayor cantidad de unidades de las 12 que quedan en juego para tener chance de luchar la clasificación al Pentagonal Final. El fin de semana deberá ir a ganar a For Ever, de igual campaña, para así poder ilusionarse, que todavía se puede.