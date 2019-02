Gobernador Virasoro: en otro audaz asalto ahora roban caja fuerte a empresa maderera

Una banda delictiva irrumpió en la madrugada de ayer en la empresa maderera Forestal Las Marías, ubicada sobre la Ruta Nacional 14, a unos 4 kilómetros al Sur de Gobernador Virasoro. Afirman fuentes policiales que los malvivientes robaron la caja fuerte donde había entre otras cosas, 10 mil pesos, 1.000 dolares, 55 reales y cheques.

Los investigadores destacaron que los sujetos desconectaron las alarmas o bien el sistema no funcionó. Esto está siendo peritado.

El hecho trajo a la memoria otro asalto ocurrido semanas atrás en la zona céntrica, cuando se robaron la caja fuerte de una firma consignataria de hacienda. En esa oportunidad robaron también una considerable suma de dinero, pero el hecho nunca fue esclarecido.

En esta ocasión, en otro audaz atraco se llevaron una caja fuerte de unos 60 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho, confirmó la Policía.

Otras fuentes creen que los malvivientes contaban con información calificada, es decir que sabían que dentro de la caja había una suma millonaria como para llevar adelante el atraco ocurrido en las afueras de Virasoro, precisó el portal Digital Santo Tomé.

Estiman los pesquisas que los delincuentes que perpetraron el hecho debieron ser al menos cuatro personas, ya que se necesitan esa cantidad de individuos para mover la caja fuerte por su enorme peso y tamaño.

Policía

Desde horas tempranas y una vez realizada la correspondiente denuncia en la comisaría primera de Gobernador Virasoro, efectivos policiales se abocaron de lleno al trabajo investigativo a fin de tratar de esclarecer este nuevo golpe delictivo de gran magnitud que vuelve a sacudir a esa comunidad.

Las mismas fuentes revelaron que resulta muy llamativo el modo en que ocurrió el robo porque el predio cuenta con un sistema de monitoreo.

La empresa posee cámaras de seguridad y alarmas que están a cargo de una empresa privada de la ciudad de Posadas, Misiones. En principio todo indica que las alarmas no funcionaron, es decir no dieron la señal de alerta.

Los mismos informantes indicaron que más llamativo resulta aún el hecho de que hace tres días se realizó un service en todo el sistema instalado en el lugar.

A raíz de lo sucedido, queda evidenciado que algo no funcionó. Claro está que esto es ahora materia de investigación de parte de la Policía de la Provincia de Corrientes.

Por otra parte, se pudo establecer que desde la Jefatura de Policía se dispuso el inmediato envío a la localidad de Gobernador Virasoro de integrantes de la División de Delitos Complejos, a fin de tratar de esclarecer este nuevo robo que por estas horas impacta y mucho en la opinión pública virasoreña.