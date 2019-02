Regatas volvió al ruedo y trabajará en la “ventana Fiba”

El plantel de Regatas Corrientes retornó, ayer por la tarde, a los entrenamientos con miras a su “lejano” próximo compromiso del viernes 1 de marzo como local frente a San Lorenzo de Almagro.

El Fantasma viene de sufrir una marca de cuatro derrotas consecutivas, la última de ellas el viernes como local contra Quilmes de Mar del Plata 88 a 78, y se ubica tercero en la fase regular con un récord de 12 juegos ganados y 7 juegos perdidos en la actual Liga Nacional de Básquetbol.

Lucas Victoriano tratará de aprovechar estos días sin actividad oficial para ajustar detalles y preparar el equipo de cara al exigente compromiso contra San Lorenzo.

Como estaba previsto no fueron de la partida el pivote Javier Saiz, afectado a la selección nacional para la última ventana de las eliminatorias Fiba, y el alero Adonys Henriquez, con licencia especial hasta el viernes para completar sus trámites migratorios.

Saiz como integrante de la selección enfrentará el viernes 22 y el lunes 25 a Puerto Rico y Estados Unidos, para cerrar el Grupo E, que Argentina -ya clasificada al Mundial de China- actualmente lidera con un récord de 9 triunfos y apenas 1 derrota.

En tanto, Henriquez se encuentra actualmente en Orlando, Estados Unidos, para completar sus trámites migratorios, por lo que se sumará a los trabajos del plantel el próximo viernes.

Por último, el base Jonatan Treise, que no fue de la partida ante Quilmes, por un golpe en su mano izquierda, realizó los trabajos de técnica individual, mostrándose muy recuperado de su lesión; aunque se le hará un estudio complementario para saber los pasos a seguir.

Petkovic no seguirá en San Martín

En cuanto a San Martín, también buscará sacarle provecho a la ventana Fiba para ajustar detalles y trabajar en busca de mejorar al equipo que actualmente ostenta una marca de 10 triunfos y 7 derrotas en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

Si bien aún la institución no lo hizo oficial, trascendió que la dirigencia y el cuerpo técnico del Rojinegro decidieron la desvinculación del pivote serbio Milos Petkovic, quien no seguirá en el plantel una vez que el torneo se reanude. San Martín debe recibir a San Lorenzo el domingo 3 de marzo.

La intención es fichar a un pivote nacional en reemplazo del serbio para sumarse cuanto antes a los entrenamientos y quedar a disposición del director técnico Sebastián González. Recordemos que el base argentino Lucas Faggiano y el alero panameño Michael Hicks participarán de la ventana Fiba.