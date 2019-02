Apresan a correntinos con billetes falsos en Entre Ríos

Tres correntinos fueron detenidos por la Policía de Entre Ríos luego de comprobarse que habían pagado en diversos comercios con billetes de $500 y $1.000 apócrifos. El hecho sucedió en la ciudad de Concordia, donde los individuos se movilizaban en un Ford Fiesta blanco; la maniobra saltó a la luz luego de que realizaran apuestas en diversas agencias de quiniela y abonaran la jugada con dinero falso.

Sin embargo, al no haber denuncias de ningún comerciante, quedaron en libertad.

Todo empezó cuando en horas de la mañana del miércoles la División Investigaciones de la Jefatura Departamental de la Policía tomó conocimiento, por redes sociales y llamados anónimos, de que dos sujetos que se conducían en un automóvil de color blanco -de cuyo dominio alfanumérico sólo se contaba con los números 442-, estaban realizando apuestas en agencias de quiniela y pagando con billetes falsos de 500 y 1.000 pesos.

Es así que, en forma preventiva, se solicitó la identificación de los ocupantes de un vehículo con las características mencionadas.

Ya en horas de la noche, cerca de las 21 aproximadamente, personal trasladó hasta la jefatura a tres sujetos oriundos de la ciudad de Corrientes, que se movilizaban en un Ford Fiesta blanco.

Cabe destacar que se presentó una mujer, también correntina, que en ese momento exhibió en su poder billetes de moneda nacional en curso, más diversas boletas de apuestas de quiniela de diferentes agencias, por lo que un perito en documentología de la División Criminalística observó los billetes pero no encontró anomalías de ningún tipo.

Pero, a todo esto uno, de los sujetos, de apellido Arce, tenía pedido de captura por una causa de defraudación según el expediente Nº 2.260 del Tribunal de Juicio y Apelaciones en lo Penal de Concordia, por lo que fue alojado en alcaidía policial a disposición de la causa.

Además, informaron que se corroboró el domicilio en Corrientes y se solicitarán antecedentes penales de los demorados, destacándose que estaban temporalmente parando en la localidad de Los Charrúas, calle Mariano Moreno Nº 947.

Al no presentarse ninguno de los damnificados a radicar la denuncia, los tres individuos recuperaron la libertad.